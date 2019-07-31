Новым собственником полигона «Ядрово» стал резидент «Сколково»

Его не пугает решение суда об аресте земли и имущества скандально известного полигона

Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Собственником 75% акций ООО «Ядрово», оператора скандально известного мусорного полигона в Московской области, стала компания ООО «Весна». Об этом сообщил представитель «Весны» и бывшего владельца акций – ООО «ЦМПТ». Оставшиеся 25% компании остались у Волоколамского района Московской области.

Сделка была неденежной – ЦМПТ за 75% «Ядрово» получила 16% «Весны». Регистрация сделки была завершена в понедельник, 29 июля.

Основной владелец «Весны» – Дмитрий Бортников (по данным ЕГРЮЛ, ему принадлежит 51% акций компании). Еще 33% компании принадлежит Сергею Суханову. «Совладельцы «Весны» принесут в компанию инвестиции и современные технологии», – сказал «Ведомостям» гендиректор «Весны» Станислав Маслеников.

«Весна» – резидент «Сколково» и правообладатель новых технологий по глубокой переработке отходов, рассказал Маслеников. Цель сделки – создать на полигоне «Ядрово» промышленную установку на базе принадлежащей «Весне» технологии. ЦМПТ же продолжит заниматься дегазацией полигона. Фактически, будет создан консорциум, в которой войдут «Весна», ЦМПТ, а также «дочка» шведской компании «Вирео энерджи» – ООО «Чистая энергия», которой принадлежит завод по генерации электрической энергии из свалочного газа, комментирует представитель ЦМПТ.

Сейчас вокруг «Ядрово» идут судебные споры. На прошлой неделе Волоколамский городской суд вынес постановление об аресте земли и имущества «Ядрово», удовлетворив ходатайство Следственного комитета. СК оценил ущерб от хранения опасных отходов с нарушением правил, повлекшего загрязнение окружающей среды, в 2,5 млн руб. Суд решил, что имущество должно быть передано в пользование ГКУ МО «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба». Решение еще не вступило в силу.

Решение суда несет риски для населения Волоколамского района, говорил представитель «Ядрово». «Никто, кроме сотрудников «Ядрово», не сможет управлять технологией дегазации и заводом по сжиганию газа, – отмечал он. – Управление этими мощностями некомпетентными людьми может привести как минимум к выбросам газа в атмосферу, как максимум – к взрыву и пожару на полигоне».

На полигоне проводились проверки и неоднократно фиксировались нарушения, говорит представитель министерства ЖКХ Московской области. Владельцы полигона спустя более чем год после массовых выступлений людей так и не утвердили проект на реконструкцию и рекультивацию полигона, жалуется он. Еще в начале 2019 г. правительство Московской области возложило обязанности на ГКУ «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» («МосАВС»). Любые вопросы, связанные с нарушением эксплуатации полигона, могут повлиять на работу регионального оператора, поэтому передача объекта в эксплуатацию ГКУ «МосАВС» абсолютно оправдана, заключает он.

Новых собственников проблемность актива не пугает. «Ядрово» уже подало апелляцию и рассчитывает выиграть судебный спор, говорит Маслеников.

«Ведомости» ожидают ответа представителя Следственного комитета.