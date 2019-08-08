Мусорная реформа под угрозой

Мусорная реформа оказалась угрозой для ее операторов Артем Геодакян / ТАСС

Мусорная реформа охватила регионы с населением 120 млн человек, работают сотни операторов, отвечающих за коммунальные отходы, но понятных и стабильных правил игры так и не появилось. К таким выводам пришли авторы нового индекса ТКО_АЛАРМ, разработанного Национальной ассоциацией концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ). «Ведомости» ознакомились с первым его релизом.

Это не рейтинг операторов отходов, а индикатор их устойчивости и сейчас он «красный», т. е. «за границей устойчивости», рассказывает исполнительный директор НАКДИ Светлана Бик. Меняются тарифы, нормативы отходов, пересматриваются схемы работы операторов, перечисляются проблемы в исследовании.

Из 70 млн т коммунальных отходов, ежегодно образующихся в России, перерабатывается 5–7%, остальное, по данным Минприроды, захоранивается. Изменить это предстояло мусорной реформе – с 2019 г. в каждом регионе должна была появиться схема, описывающая, где образуются отходы, как размещаются, отбирались операторы (реформа отложена для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). НАКДИ проанализировала состояние 221 оператора.

Население заметило реформу по платежкам за вывоз мусора: в одних районах сумма выросла, некоторым людям платить прежде и вовсе не приходилось – например, жителям частных домов, откуда мусор не вывозился. И первой проблемой, с которой столкнулись операторы, стали неплатежи. У 90% компаний образовался существенный кассовый разрыв – более 50 млн руб., сообщал гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев. По данным НАКДИ, в первом полугодии собираемость платежей колеблется от 20 до 90%, в среднем – менее 60% в месяц. Закрыть кассовый разрыв с помощью кредитов не всем удается: или банки отказывают, или ставка приближается к 20%.

Проблема неплатежей остается, признает представитель Минприроды, хотя собираемость выросла до 60% в июне. Рост cобираемости на 9 п. п. фиксирует и РЭО. Есть регионы, в которых рост почти двукратный: например, в Самарской области в I квартале собираемость была 38%, по итогам II квартала – 68%, комментирует представитель РЭО.

Чтобы снизить тариф, правительство разрешило до 2023 г. возить мусор на уже закрытые полигоны – если они ближе, то оператор может сэкономить на перевозке. ФАС, проверив тарифы, нашла нарушения в 16 регионах, в том числе необоснованные расходы операторов, заложенные в тариф. Ставки для операторов в первом полугодии были повышены в пяти регионах – от 0,52% в Алтайском крае до 38,74% в Пермском крае. Еще в 31 регионе – снижены: от 0,01% в Нижегородской области до 32,22% в Крыму. В Курской области тариф на второе полугодие менялся дважды.

Сначала были разыграны конкурсы, заключены соглашения, а теперь меняются их ключевые параметры, рассказывает о проблемах операторов Бик: схемы обращения с отходами, нормативы вывоза мусора и тарифы. Из 85 утвержденных к началу года схем в первом полугодии было изменено 32.

Контракты с операторами уже расторгаются, например, в Архангельской области.

После корректировки схемы данные об отходах почти удвоились, а доходы остались прежними, передал через представителя руководитель архангельского филиала «Экоцентра» Дмитрий Зубко, за 1,5 года не было согласовано выделение участков под строительство мусороперерабатывающего комплекса. Ряд региональных операторов находятся «на выходе» – работают до выбора новых, знает Бик. Ситуация свидетельствует о предельной неустойчивости системы, в ближайшее время состав крупных участников рынка может существенно измениться, ожидает НАКДИ.

Изначально в обеспеченных регионах среди операторов была высока доля унитарных предприятий и компаний с долей государства, пишет НАКДИ, и участие государства будет только расти. «Безусловно, быстрее всего подхватывать слабых будет государство на уровне региона, в явном или неявном виде», – говорит Бик.

Представитель крупнейшего оператора «РТ-инвест» сообщил, что у компаний группы проблем со сборами платежей и финансированием нет, и уточнил, что она пока не планирует поглощений конкурентов. «Сейчас концентрируемся на развитии своих компаний», – говорит он. Там, где власти из-за недовольства жителей необоснованно снижают тарифы и нормативы, высока вероятность банкротства операторов и провала реформы, считает председатель совета директоров «Чистого города» Полина Вергун. Там же, где оператор и власти работают совместно, есть положительные результаты, уверена она. В начале года операторы столкнулись не только с неплатежами – некоторые не могли купить необходимое оборудование: специальную технику – мусоровозы у производителей и дилеров раскупили, объясняет управляющий партнер ГК «Мехуборка» Дмитрий Назаров. У компаний образовались долги перед подрядчиками, контрагенты могли требовать банкротства, однако отрасль вошла в реформу и с адекватными участниками рынка можно договориться, оптимистичен Назаров.

Нужно ввести мораторий на произвольное снижение единого тарифа и изменение нормативов накопления отходов, считает бывший топ-менеджер регионального оператора, а также прекратить понуждать операторов выполнять работы, не предусмотренные тарифом и законом.