«Автодор» намерен запустить новую схему привлечения инвестиций в строительство дорог

Статья опубликована в № 4878 от 16.08.2019 под заголовком: Инвестиции в обход Краснодара

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Новая схема привлечения инвестиций поможет запустить крупный инфраструктурный проект возле Краснодара Виталий Тимкив / РИА Новости

В сентябре отвечающая за платные дороги госкомпания «Автодор» намерена продать частным инвесторам долю в одной из своих проектных компаний – ООО «ДЗОК», рассказали «Ведомостям» три претендента на сделку, два человека, близких к госкомпании, и федеральный чиновник. Это поможет запустить крупный инфраструктурный проект – Дальний западный обход Краснодара.

Заключение на проект было дано в январе, протяженность дороги – 51 км, сообщил представитель Главгосэкспертизы, не уточняя стоимость дороги. Это 39 млрд руб., говорят три собеседника «Ведомостей». В комплексном плане развития и модернизации инфраструктуры на дорогу заложено 25 млрд руб. из бюджета, говорит человек, близкий к госкомпании. Продажа доли в проектной компании поможет привлечь недостающие частные инвестиции.