Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4878 от 16.08.2019 под заголовком: Промышленность тормозит

Промышленное производство в июле снизилось

В июне был рост на 1,1%

Данные по промышленности в июле оказались хуже ожиданий экономистов – она выросла на 2,8% к июлю 2018 г. Опрошенные «Интерфаксом» аналитики прогнозировали рост промпроизводства на 3,4% после июньского роста на 3,3% (к тому же периоду прошлого года). В июле этого года рабочих дней было на один больше, чем в июле 2018 г., в то время как в июне ситуация была обратной – на один рабочий день меньше в этом году.

Важнее динамика в сравнении с предыдущим месяцем, но со снятой сезонностью, отмечает замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. Этот показатель в июле снизился на 0,4% после роста на 1,1% в июне. Практически нулевой рост, удивляться нечему, такой показатель высчитывался нами на основе опросов предпринимателей, опубликованных Росстатом, говорит он.

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