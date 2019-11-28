Системы Росреестра работают с перебоями
На этот раз технический сбой зафиксирован в Москве
Получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН, в нем содержатся данные о ее местоположении, кадастровой стоимости и владельцах) об объекте в Москве невозможно с прошлой недели, пожаловался нотариус корреспонденту «Ведомостей» – у него зависло 10 заявок.
Сайт Росреестра уже несколько дней сообщает, что из-за технических работ документы выдаются с задержкой в 68 часов. Во вторник по одной из заявок сообщалось, что в очереди на выгрузку 2900 документов, в среду – 3300. «Ведомости» убедились в достоверности информации, проверив состояние этой заявки.
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