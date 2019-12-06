Судебные приставы неделю были лишены доступа к системе Росреестра

Судебным приставам нужны данные из ЕГРН буквально каждый день, говорит арбитражный управляющий Евгений Семченко. При этом доступ должен быть постоянным, чтобы приставы могли наложить арест в системе ФССП, а затем данные автоматически попали в ЕГРН и должник не смог бы продать арестованную недвижимость, объясняет он. А если система не работает при снятии ареста, арбитражные управляющие не могут его продать, рассказывает Семченко, в итоге кредиторы теряют время и деньги.