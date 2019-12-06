Судебные приставы неделю были лишены доступа к системе Росреестра
Об отключении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) от Единого госреестра недвижимости (ЕГРН, в нем содержатся данные о ее местоположении, кадастровой стоимости и владельцах) представитель Росреестра сообщил 29 ноября. Он объяснил это резким ростом числа запросов от службы, которые увеличили нагрузку на все узлы и подсистемы сайта Росреестра. Роботы ФССП в октябре 2019 г. направили более 67 млн запросов в систему (около 40% всех запросов), рассказывал представитель Росреестра.
Спустя неделю Росреестр сообщил вместе с ФССП, что доступ службы к системе восстановлен. Службы договорились оптимизировать алгоритмы, говорится в сообщении служб. Представитель ФСПП не ответил на запрос «Ведомостей».
Судебным приставам нужны данные из ЕГРН буквально каждый день, говорит арбитражный управляющий Евгений Семченко. При этом доступ должен быть постоянным, чтобы приставы могли наложить арест в системе ФССП, а затем данные автоматически попали в ЕГРН и должник не смог бы продать арестованную недвижимость, объясняет он. А если система не работает при снятии ареста, арбитражные управляющие не могут его продать, рассказывает Семченко, в итоге кредиторы теряют время и деньги.
Наложение и снятие ареста по сообщениям ФССП не приостанавливалось, уверяет представитель Росреестра. Но и без отключения ФСПП от системы она часто работает с перебоями, говорит Семченко, приставам приходится подавать бумажные документы в МФЦ или отправлять их по почте. Это создает риски – должники могут успеть продать недвижимость, а арбитражным управляющим приходится оспаривать такие сделки, заключает он.
В ноябре доступа к данным ЕГРН через сайт Росреестра лишились не только судебные приставы. Многие запросы обрабатывались не в стандартные один-два дня, а по четыре-пять суток, признает представитель службы. Это мешало работать нотариусам, риэлторам и пр. Один из них жаловался «Ведомостям», что у него зависло 10 заявок.
К августу 2018 г. Росреестр должен был перейти на государственную информационную систему ведения ЕГРН (ФГИС ЕГРН). Это обошлось бюджету в 1,9 млрд руб., сообщала Счетная палата. Сейчас Росреестр для работы ЕГРН использует мощности «Ростелекома». А из-за крупного сбоя в дата-центре в августе 2018 г. правительство решило, что информация должна храниться не в одном дата-центре, а в трех. В сентябре «Ростелеком» договорился о переносе данных и поставке программ для ЕГРН примерно на 4 млрд руб. с российской компанией «Инфосистемы джет».