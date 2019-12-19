Суд запретил использовать декларацию об амнистии капитала в деле о банкротстве

Арбитражные суды дважды пытались истребовать декларацию Израйлита. Признать его банкротом потребовал летом 2017 г. Балтинвестбанк, которому предприниматель задолжал 235 млн руб. Росимущество заявляло, что Израйлит не расплачивается по долгам, так как находится под стражей по уголовному делу о выводе средств за границу при строительстве порта Усть-Луга. Оно просило истребовать его декларацию из ФНС, чтобы доказать, что должник платежеспособен. По первому требованию ФНС не выдала спецдекларацию Израйлита, сославшись на налоговую тайну. Позиции службы по второму ходатайству Росимущества в материалах дела к 19 декабря не было. Кроме того, суд исключил из дела о банкротстве документ ФСБ, в котором, как считали адвокаты Израйлита, содержатся сведения из его спецдекларации.