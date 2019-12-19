Суд запретил использовать декларацию об амнистии капитала в деле о банкротстве
Тринадцатый апелляционный суд Санкт-Петербурга отменил решение нижестоящего суда, требовавшего изъять у ФНС декларацию об амнистии предпринимателя Валерия Израйлита. Доступа к ней добивалось межрегиональное управление Росимущества в деле о банкротстве Израйлита. Арбитражный суд Санкт-Петербурга ходатайство поддержал, но теперь апелляционная инстанция отменила это решение – «Ведомости» ознакомились с аудиозаписью, предоставленной адвокатами Израйлита.
Арбитражные суды дважды пытались истребовать декларацию Израйлита. Признать его банкротом потребовал летом 2017 г. Балтинвестбанк, которому предприниматель задолжал 235 млн руб. Росимущество заявляло, что Израйлит не расплачивается по долгам, так как находится под стражей по уголовному делу о выводе средств за границу при строительстве порта Усть-Луга. Оно просило истребовать его декларацию из ФНС, чтобы доказать, что должник платежеспособен. По первому требованию ФНС не выдала спецдекларацию Израйлита, сославшись на налоговую тайну. Позиции службы по второму ходатайству Росимущества в материалах дела к 19 декабря не было. Кроме того, суд исключил из дела о банкротстве документ ФСБ, в котором, как считали адвокаты Израйлита, содержатся сведения из его спецдекларации.
18 декабря Росимущество и ФНС комментарии не предоставили. «Ведомости» ожидают их ответа.
Формально закон об амнистии капитала распространяется только на уголовные и административные дела, а не на гражданские, включая банкротства, предупреждали юристы. Поэтому суд может истребовать у ФНС декларацию по любому коммерческому спору, например о неисполнении договора, корпоративному, связанному с захватом актива, в деле о банкротстве, перечислял риски руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов.
Ранее спецдекларацию Израйлита пыталась использовать ФСБ для доказательства его вины по уголовному делу. Однако в ноябре 2019 г. президиум Верховного суда разъяснил, что сведения из декларации нельзя получить даже по решению и запросу суда, как и использовать декларации и данные из них в качестве доказательств в уголовных, административных и налоговых делах.
Никто не ждал, что суды настолько неадекватно воспримут закон об амнистии, говорил накануне налоговый консультант, оформлявший декларации крупных бизнесменов. Применение закона продемонстрировало несостоятельность судебной системы, которая не способна следовать духу закона и постоянно требует ручного управления, рассуждал Зарипов.