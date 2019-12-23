Бизнес просит правительство упростить выплату долгов
Бизнесу нужно чаще давать рассрочку на выплату долгов, а также заставить банки не задерживать платежи по долгам, считает объединение среднего и крупного бизнеса «Деловая Россия». Для этого организация рекомендует Минэкономразвития обновить план упрощения административных процедур «Трансформация делового климата» (ТДК), который сейчас рассматривается в правительстве. «Ведомости» ознакомились с предложениями, представитель бизнес-объединения подтвердил их подлинность.
Сейчас компаниям, которые готовы расплатиться с контрагентами по долгам, но постепенно, рассрочку могут предоставлять только суды или взыскатели, но не приставы, объясняет советник коллегии «Муранов, Черняков и партнеры» Ольга Бенедская. Причем за время, пока суд будет рассматривать вопрос о предоставлении рассрочки, приставы могут успеть арестовать имущество, списать деньги, продолжает она. В 80% случаев суды просто отказывают в рассрочке, отмечал в 2018 г. Общероссийский народный фронт.