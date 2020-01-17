Консорциум с участием «Ростеха» построит мост через реку Лену в Якутии

Летом сообщение между берегами Лены осуществляется водным транспортом, а зимой – по ледовым переправам. Примерно на полтора месяца, в межсезонье, сообщение по реке прекращается, и центр республики отрезается от восточной части. «В тот момент, когда реку начинает прихватывать <...> все движение у нас останавливается. Мы просто сидим у реки и ждем, когда же лед встанет», – рассказывала в 2019 г. мэр Якутска Сардана Авксеньева.