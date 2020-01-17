Консорциум с участием «Ростеха» построит мост через реку Лену в Якутии
Власти Якутии определили концессионера проекта строительства первого моста через реку Лену. Им стал консорциум госкорпорации «Ростех» и группы ВИС. Автомобильный мост планируется ввести в эксплуатацию в 2025 г. Заявка «Ростеха» и группы ВИС, по словам вице-премьера правительства Якутии Кирилла Бычкова, была «единственным серьезным предложением».
Концепция моста через Лену прорабатывалась в 1980-х гг. В 2013 г. власти провели конкурс на строительство. При этом победитель конкурса, консорциум ООО «Транспортные концессии (Саха)», не приступил к работам: деньги, выделенные на проект, перешли на поддержку Крыма.
Глава Якутии Айсен Николаев осенью 2019 г. у себя на странице в Facebook сообщил, что президент России Владимир Путину одобрил строительство моста через Лену. Путин поставил резолюцию на письме Николаева: «Ситуация созрела для реализации».
По данным «Коммерсанта», Николаев в письме президенту указал, что строительство моста обойдется в 82,9 млрд руб. с учетом НДС. 47,8 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета, 6,4 млрд – из регионального. Оставшиеся затраты в 28,6 млрд руб. (9,5 млрд вложений и расходы на уплату НДС) возьмут на себя инвесторы проекта. По данным «Коммерсанта», движение по мосту для грузового транспорта будет платным.
Якутск, крупнейший город республики, не имеет прямого выхода к железной дороге. Амуро-Якутская железнодорожная магистраль (АЯМ), сданная в эксплуатацию в 2019 г., соединяет регион с Байкало-Амурской и Транссибирской магистралями, но ее тупиковая станция находится по другую от Якутска сторону Лены. Автомобильная дорога, параллельно которой проходит тупиковая линия, идет по правому берегу Лены и не соединяется с левобережной дорогой от Якутска.
Летом сообщение между берегами Лены осуществляется водным транспортом, а зимой – по ледовым переправам. Примерно на полтора месяца, в межсезонье, сообщение по реке прекращается, и центр республики отрезается от восточной части. «В тот момент, когда реку начинает прихватывать <...> все движение у нас останавливается. Мы просто сидим у реки и ждем, когда же лед встанет», – рассказывала в 2019 г. мэр Якутска Сардана Авксеньева.
Мост через Лену, по словам Авксеньевой, поможет обеспечивать город продовольствием и товарами вне зависимости от сезона. Особо выиграет от автомобильного моста северо-восточная часть Якутии, утверждал глава республики Айсен Николаев на форуме «Арктика – территория диалога» в 2019 г. По его словам, экономия на перевозке грузов составит около 8 млрд руб. в год. Улучшенное транспортное сообщение позволит разрабатывать те месторождения полезных ископаемых, который сейчас изолированы от магистралей.