Поправки в Конституцию вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам

В 2019 г. в России началась пенсионная реформа. Власти постепенно повышают пенсионный возраст до 65 лет мужчинам и до 63 – женщинам, с шагом полгода в год. Взамен пенсии неработающим пенсионерам индексируются ускоренными темпами: в соответствии с трехлетним бюджетом ПФР в 2019 г. – на 7%, в 2020 и 2021 гг. – на 6,6 и 6,3%. По расчетам правительства, это в среднем обеспечит пенсионерам прибавку к пенсии в 1000 руб. ежегодно. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 г. правительство планирует проиндексировать страховые пенсии на 6,6%, а социальные – на 7%. По ее словам, средняя пенсия в 2020 г. будет около 15 000 руб., а страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров – 16 400 руб.