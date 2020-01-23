Поправки в Конституцию вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о поправках в Конституцию предполагает регулярную индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам. Об этом объявила сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок Талия Хабриева: «Правило сформировано без изъятий». Поправки предлагают индексировать социальные пособия, выплаты и пенсии, индексация должна проходить по действующим законам. Проект не только повышает юридическую защиту, но и создает стабильный социальный стандарт, сказала Хабриева. В четверг проект поправок был принят Госдумой в первом чтении.
Пенсии всех работающих пенсионеров, в том числе с инвалидностью, не индексируются с 2016 г. Вернуть ее предлагали депутаты – такой законопроект в Госдуму вносили депутаты ЛДПР (он не прошел первое чтение). А в 2017 г. министр финансов Антон Силуанов предлагал вернуться к вопросу об индексации таких пенсий в 2020 г.
По данным Пенсионного фонда России (ПФР), на начало 2019 г. в России было 43,8 млн пенсионеров, из них работали 9,6 млн. Чтобы возобновить индексацию уже в этом году, понадобится 368 млрд руб., говорил бывший председатель правления ПФР Антон Дроздов (в среду вечером он был назначен замминистра финансов в новом правительстве). По его словам, таких денег сейчас у ПФР нет.
Отмена индексации пенсий работающим пенсионерам и занижение стоимости зарабатываемых ими пенсионных коэффициентов грубо нарушают основополагающий страховой принцип – соотношение страховых взносов и размеров пенсий, писали бывшие заместители министра социального развития Юрий Воронин, Евгений Гонтмахер и Александр Сафонов. Решение было непродуманным и несправедливым, говорил и замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. Повлияла отмена индексаций и на экономику – чтобы увеличить пенсию, многие пенсионеры прекратили трудиться или перешли в теневой сектор, указывали эксперты Высшей школы экономики в «Вопросах статистики».
В 2019 г. в России началась пенсионная реформа. Власти постепенно повышают пенсионный возраст до 65 лет мужчинам и до 63 – женщинам, с шагом полгода в год. Взамен пенсии неработающим пенсионерам индексируются ускоренными темпами: в соответствии с трехлетним бюджетом ПФР в 2019 г. – на 7%, в 2020 и 2021 гг. – на 6,6 и 6,3%. По расчетам правительства, это в среднем обеспечит пенсионерам прибавку к пенсии в 1000 руб. ежегодно. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 г. правительство планирует проиндексировать страховые пенсии на 6,6%, а социальные – на 7%. По ее словам, средняя пенсия в 2020 г. будет около 15 000 руб., а страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров – 16 400 руб.