Великобритания вышла из Евросоюза. Что будет дальше

В полночь по центральноевропейскому времени (23.00 GMT, 2.00 мск) Соединенное королевство покинуло Европейский союз, в который вступило в 1973 г. За выход из ЕС (Brexit) страна проголосовала на референдуме в июне 2016 г. (52% – за, 48% – против). Премьер-министр Дэвид Кэмерон тогда ушел в отставку, сменившая его Тереза Мэй к концу 2018 г. договорилась с ЕС об условиях развода, но британский парламент не поддержал ее вариант договора. Brexit, изначально намеченный на 29 марта 2019 г., несколько раз переносился. Сменивший Мэй Борис Джонсон заключил с Брюсселем соглашение о Brexit, выиграл на родине внеочередные выборы, и его консервативная партия, получившая большой перевес, одобрила договоренность о выходе из ЕС 31 января.