Правительство не готово остановить рост тарифов по соглашению об инвестициях

С идеей отказаться от прямой стабилизации тарифов выступил сам Минфин, говорит человек, близкий к участнику обсуждения. За неделю до этого, на предыдущем совещании у Белоусова, стабилизация тарифов активно обсуждалась: Минфину, Минэкономразвития и РСПП предстояло обсудить, как это сделать с учетом существующего опыта, например регуляторных контрактов, а компенсировать расходы на стабилизацию тарифов чиновники намеревались из бюджета. Изначально эту нагрузку Минфин планировал переложить на естественные монополии и другие организации, тарифы которых регулируются, например в сфере ЖКХ. Согласно принятому в первом чтении законопроекту в случае увеличения тарифов им предстояло компенсировать инвестору, подписавшему СЗПК, ущерб.