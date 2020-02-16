Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Combined Shape Справочник компаний
Практика
Экономика

Правительство не готово остановить рост тарифов по соглашению об инвестициях

Но может профинансировать инфраструктуру для промышленников
Ольга Адамчук Елизавета Базанова
Инфрастуктура должна быть оплачена государством в конце концов /Максим Стулов / Ведомости

Правительство не будет гарантировать инвесторам неизменность тарифов по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Чиновники договорились об этом в пятницу на совещании в правительстве у первого вице-премьера Андрея Белоусова, рассказали три человека, близких к разным участникам этого совещания.

С идеей отказаться от прямой стабилизации тарифов выступил сам Минфин, говорит человек, близкий к участнику обсуждения. За неделю до этого, на предыдущем совещании у Белоусова, стабилизация тарифов активно обсуждалась: Минфину, Минэкономразвития и РСПП предстояло обсудить, как это сделать с учетом существующего опыта, например регуляторных контрактов, а компенсировать расходы на стабилизацию тарифов чиновники намеревались из бюджета. Изначально эту нагрузку Минфин планировал переложить на естественные монополии и другие организации, тарифы которых регулируются, например в сфере ЖКХ. Согласно принятому в первом чтении законопроекту в случае увеличения тарифов им предстояло компенсировать инвестору, подписавшему СЗПК, ущерб.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.