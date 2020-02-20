Аргентина снова готовится реструктурировать долг

За последние 60 лет Аргентина около 30 раз получала финансовую помощь от МВФ. Часто средства выделялись на условиях жестких бюджетных ограничений, которые Аргентина так же часто и нарушала. Многие аргентинцы считают МВФ виновником бед своей страны. Маурисио Макри, пытавшийся исправить сложную экономическую и бюджетную ситуацию, доставшуюся от предыдущих президентов Нестора и Кристины Киршнер, не справился, набрал долгов и в октябре 2019 г. проиграл выборы. Новым президентом стал перонист Альберто Фернандес, а Кристина Киршнер теперь занимает должность вице-президента.