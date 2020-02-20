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Аргентина снова готовится реструктурировать долг

МВФ считает его неподъемным и призывает кредиторов согласиться
Алексей Невельский
Natacha Pisarenko / AP

Экономическая ситуация в Аргентине ухудшилась за последние полгода и теперь МВФ считает долг страны «неподъемным», говорится в его заявлении по итогам переговоров с правительством. Поэтому необходима масштабная реструктуризация и значительную помощь в этом должны оказать частные кредиторы, считают в фонде.

За последние 60 лет Аргентина около 30 раз получала финансовую помощь от МВФ. Часто средства выделялись на условиях жестких бюджетных ограничений, которые Аргентина так же часто и нарушала. Многие аргентинцы считают МВФ виновником бед своей страны. Маурисио Макри, пытавшийся исправить сложную экономическую и бюджетную ситуацию, доставшуюся от предыдущих президентов Нестора и Кристины Киршнер, не справился, набрал долгов и в октябре 2019 г. проиграл выборы. Новым президентом стал перонист Альберто Фернандес, а Кристина Киршнер теперь занимает должность вице-президента.

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