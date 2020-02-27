Минфин готов увеличить долю средств ФНБ в проектах

Минфин изменил условия инвестирования фонда национального благосостояния (ФНБ) в проекты, сообщил «Интерфакс» и подтвердили «Ведомостям» два федеральных чиновника. Министерство предложило маневр. С одной стороны, увеличить долю ФНБ в финансировании проекта – если раньше Минфин настаивал, что она не должна превышать 20%, то теперь согласен, если это будет 40% совокупного заемного финансирования за счет всех источников. Но, с другой стороны, ввести новое условие: доля участия ФНБ не может превышать 20% общего финансирования проекта за счет всех источников за исключением бюджетных средств или денег, привлеченных под госгарантии. Займы от компаний, которые прямо или косвенно на 25% и более контролируют инициатора проекта, не учитываются.