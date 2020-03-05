ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»
Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация. Торги состоялись 4 марта, акции были проданы за 268,7 млн гривен ($10,8 млн). Информации о покупателе нет.
ВЭБ намерен оспорить продажу акций Проминвестбанка в судебных инстанциях в России, на Украине и в международном арбитраже, говорится в сообщении госкорпорации. «Мы приложим все законные усилия к компенсации наших потерь за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций», – заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов.
Украинская «дочка» ВЭБ.РФ с 2017 г. находится под санкциями. Киевский суд в сентябре 2018 г. арестовал ее акции. ВЭБ стал собственником Проминвестбанка в 2008 г. Госкорпорация инвестировала в его развитие около $2,7 млрд.
В прошлом году несколько судебных инстанций вынесли решение о запрете на продажу акций Проминвестбанка. Сначала Печерский районный суд Киева предписал приостановить продажу акций Проминвестбанка. Однако ВЭБ опасался, что Украина откажется исполнять это решение и задействует административный ресурс для его отмены. Поэтому госкорпорация обратилась еще и в Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма, который тоже запретил Украине продавать акции Проминвестбанка.
После обращения ВЭБа в международный арбитраж министерство юстиции Украины ускорило процесс изъятия акций дочернего банка и их реализации на аукционе. Однако запланированный на 28 августа прошлого года аукцион не состоялся, поскольку на него никто не подал заявку. На бирже были выставлены 99,8% акций банка со стартовой ценой $20,6 млн.
В сентябре 2019 г., после несостоявшегося аукциона, решение о запрете на продажу акций Проминвестбанка поддержал и Верховный суд Украины. Он постановил, что торги не могут состояться на законных основаниях до рассмотрения спора по существу.