ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»

В прошлом году несколько судебных инстанций вынесли решение о запрете на продажу акций Проминвестбанка. Сначала Печерский районный суд Киева предписал приостановить продажу акций Проминвестбанка. Однако ВЭБ опасался, что Украина откажется исполнять это решение и задействует административный ресурс для его отмены. Поэтому госкорпорация обратилась еще и в Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма, который тоже запретил Украине продавать акции Проминвестбанка.