Поставщики по госзаказу столкнулись с проблемами из-за коронавируса
Одной из мер антикризисного плана правительства стало введение коронавируса в список причин форс-мажора в госзаказ — у поставщиков могут быть срывы поставок не по их вине. Мера обсуждается, говорит представитель Минфина, но в принципе закон уже позволяет освободить исполнителя госконтракта от уплаты неустойки, если просрочка произошла из-за действия непреодолимой силы.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обещает решить проблему – служба даст соответствующие указания территориальным управлениям. При этом они будут касаться не только госзаказа, но и закупок госкомпаний. «Очевидно, что пандемия – это форс-мажор и для госзаказа, и для закупок госкомпаний, – комментирует замруководителя службы Михаил Евраев. – Решения ФАС будут основываться на этом». Соответствующее письмо он намерен направить территориальным управлениям в ближайшее время.
В 2019 г. государство закупило товаров и услуг на 8 трлн руб., с начала 2020 г. – на 1,2 трлн руб. (данные по открытой части портала zakupki.gov.ru). Правила закупок жестко регулируются, за нарушение сроков или срыв поставок компании грозит не только штраф, но и попадание в реестр недобросовестных поставщиков. Компании из этого реестра не могут участвовать в торгах за госзаказ.
Волна форс-мажорных невыполнений по госконтрактам накрыла в первую очередь региональные контракты по поставкам средств индивидуальной защиты, бесконтактных термометров, антисептических и дезинфицирующих средств, знает предприниматель Дмитрий Тортев. Российские производители не смогли справиться с резким ростом потребности, а европейские и азиатские партнеры ограничили отгрузки для обеспечения своих внутренних потребностей, объясняет он. Производить медицинские маски на территории России, видимо, начнут учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). О таком поручении премьера Михаила Мишустина сообщил РБК со ссылкой на письмо.
Вторыми пострадавшими оказались поставщики компьютерной техники – низкая маржинальность поставок и привязка к курсу доллара ставит под угрозу выполнение крупных контрактов, которые выполняются не со складских остатков, а прямым импортом, рассказывает Тортев.
По многим госконтрактам поставляется иностранное оборудование, но во многих странах уже введен карантин, встают заводы, говорит поставщик материалов и оборудования государству и госкомпаниям Сергей Званцугов. Его предприятие должно поставить спецтехнику, манипулятор которой делается в Италии, поэтому в срок привезти его не получится. Пока заказчик «реагирует на это адекватно», но это госкомпания, а у них правила более лояльные, говорит он.
«Заводы, которые производят платы, для наших компьютеров, серверов и систем хранения находятся на в Китае и Тайване, перебоев с поставками пока не было — где-то незначительно подняли цену, где-то увеличили срок с 10 дней до 12», – говорит гендиректор группы компаний Delta Solutions (поставляет вычислительную технику российской сборки государству и госкомпаниям) Андрей Чернышев. Но что будет с поставками дальше, непонятно – из-за снижения спроса на большинство товаров (кроме продуктов питания) сокращаются отгрузки, транспортные компании вслед за этим могут сократить квоты, и тогда могут быть проблемы с тем, чтобы получить место в самолете или грузовике, объясняет он.
Третья волна накроет оставшиеся госконтракты длинного цикла, по которым предполагается не разовое исполнение – логистические цепочки разорваны, подвоз товаров может быть остановлен, замечает Тортев.
Косвенную оценку сложностей, возникших с госзаказом, можно оценить по количеству исполненных контрактов, комментирует представитель электронной площадки для госзаказа «РТС-Тендер». По их статистике, в Московской области, за 14-16 марта было опубликовано чуть более 21 000 документов об исполнении госконтрактов, тогда как годом ранее было уже более 32 000 документов.
Мера правительства по расширению форс-мажора полезна, но любую хорошую инициативу будут использовать в свою пользу и недобросовестные поставщики, предупреждает Званцугов, нужен адекватный алгоритм признания форс-мажора в каждой конкретной ситуации.
Много поставщиков страдает от падающего курса рубля – у многих долгосрочные контракты на поставку импортного товара, а многие отечественные производители тоже поднимают цены, так как часть сырья, а также оборудование для производства покупаются в валюте, рассказал Званцугов: каждый день присылают обновленную стоимость. Конечно, можно сказать, что курс валют, это риски предпринимателя, но было бы неплохо разрешить поднимать и цену контракта, отмечает он.
Госкомпании также признают проблемы. Например, «дочкам» «Ростеха» приходится корректировать работу с поставщиками и прорабатывать альтернативные источники комплектующих, в частности, китайских, хотя серьезных негативных последствий пока нет, говорит директор по внешним коммуникациям «Росэлектроники» (входит в «Ростех») Арсений Брыкин. Одновременно «Ростех» наращивает производство востребованной сейчас в здравоохранении продукции: тепловизионной техники (позволяет выявить человека с повышенной температурой в большом потоке людей), медоборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких, говорит Брыкин. Корпорация, как крупнейший индустриальный государственный механизм, по его словам, готова стать поставщиком большого спектра продукции, которая поможет справиться с распространением вируса. Этот вопрос сейчас обсуждается в правительстве, знает Брыкин. Частный и малый бизнес с предстоящим масштабом задач не справятся, уверен он.
Представители аппарата правительства и Минпромтрогра не ответили на запрос «Ведомостей» о возможном назначении «Ростеха» единственным поставщиком.