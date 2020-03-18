Поставщики по госзаказу столкнулись с проблемами из-за коронавируса

«Заводы, которые производят платы, для наших компьютеров, серверов и систем хранения находятся на в Китае и Тайване, перебоев с поставками пока не было — где-то незначительно подняли цену, где-то увеличили срок с 10 дней до 12», – говорит гендиректор группы компаний Delta Solutions (поставляет вычислительную технику российской сборки государству и госкомпаниям) Андрей Чернышев. Но что будет с поставками дальше, непонятно – из-за снижения спроса на большинство товаров (кроме продуктов питания) сокращаются отгрузки, транспортные компании вслед за этим могут сократить квоты, и тогда могут быть проблемы с тем, чтобы получить место в самолете или грузовике, объясняет он​.