Госбанки будут выдавать короткие кредиты бизнесу для выплаты зарплат
Сбербанк и ВТБ в ближайшее время начнут выдавать бизнесу неотложные кредиты на выплату заработной платы, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с президентом Владимиром Путиным. По его словам, такая схема кредитования компаний может быть запущена в тестовом режиме уже со следующей недели.
Планируется, что кредиты будут выдаваться на небольшие сроки (до полугода) под субсидирование процентных ставок, вплоть до нуля, и с высоким гарантийным покрытием, отметил Белоусов.
Также сейчас рассматривается вопрос, касающийся аренды частной коммерческой недвижимости, рассказал Белоусов. В основном частными арендодателями являются торговые центры, пояснил он. Правительство будет договариваться с регионами об отмене налога на имущество в обмен на отсрочку арендной платы. Также местным властям предстоит убедить арендодателей ни в коем случае не расторгать арендные договоры и не повышать плату.
По данным ФНС, на 1 января в бюджетную систему поступило 918,6 млрд руб. налога на имущество компаний. Из них почти 141 млрд руб. – поступления в бюджет Москвы. Это региональный налог, власти субъектов сами определяют ставку, порядок и сроки его уплаты в пределах, установленных Налоговым кодексом (не более 2,2%). Льготы регионы тоже вводят сами. С 2019 г. движимое имущество компаний не облагается налогом, но чиновники и бизнес спорят, стоит ли сохранять эту льготу. С 2014 г. с торговых центров, офисов, жилых домов в собственности бизнес платит налог по кадастровой, а не по обычно более низкой балансовой стоимости. Позже этот список расширится.
Мораторий на выплату имущественного налога – оправданная и вполне реальная мера поддержки в ситуации, когда очевидно пострадает торговый и арендный бизнес, считает партнер Taxology Алексей Артюх. Однако налог на имущество намного меньше арендных платежей, поэтому его временной отменой не удастся полностью решить проблему, предупреждает он.
Налог на имущество не столь существенная часть затрат, чтобы компенсировать недополученные доходы от аренды, соглашается старший юрист Taxadvisor Виктор Андреев. Логичнее было бы в качестве ответной меры потребовать от арендодателей снизить арендную плату на ту сумму, которую им компенсирует мораторий на имущественный налог, рассуждает он: это с большей вероятностью помогло бы сохранить контракты с арендаторами. Если речь пойдет именно об отсрочке арендных платежей, то временная отмена налога на имущество не поможет компенсировать все убытки арендодателей на период отмены, предупреждает Андреев.
Накануне Путин выступил с обращением к россиянам, озвучив ряд мер поддержки граждан и бизнеса в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Так, власти предоставили отсрочку на полгода малому и среднему бизнесу по всем налогам, кроме НДС. Также вводится мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве компаний из пострадавших от коронавируса отраслей. Кроме того, в два раза снижен размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса – с 30 до 15%.
Согласно последним данным оперативного штаба на 26 марта, в России коронавирусом заболели 840 человек, двое скончались. Больше всего инфицированных в Москве – 546.