Госбанки будут выдавать короткие кредиты бизнесу для выплаты зарплат

По данным ФНС, на 1 января в бюджетную систему поступило 918,6 млрд руб. налога на имущество компаний. Из них почти 141 млрд руб. – поступления в бюджет Москвы. Это региональный налог, власти субъектов сами определяют ставку, порядок и сроки его уплаты в пределах, установленных Налоговым кодексом (не более 2,2%). Льготы регионы тоже вводят сами. С 2019 г. движимое имущество компаний не облагается налогом, но чиновники и бизнес спорят, стоит ли сохранять эту льготу. С 2014 г. с торговых центров, офисов, жилых домов в собственности бизнес платит налог по кадастровой, а не по обычно более низкой балансовой стоимости. Позже этот список расширится.