В США не работает четверть экономики
Пандемия коронавируса создала беспрецедентную ситуацию
Как минимум четвертая часть экономики США резко перестала функционировать из-за мер, принятых для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), соответствующее исследование для которой провела Moody’s Analytics.
Никогда раньше в стране не наблюдалось такой масштабной остановки коммерческой деятельности, отмечают специалисты.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области