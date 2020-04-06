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В США не работает четверть экономики

Пандемия коронавируса создала беспрецедентную ситуацию
Алексей Невельский
Более половины потерянных за месяц по середину марта рабочих мест в США пришлось на долю баров, кафе и ресторанов /Lindsey Wasson / Reuters

Как минимум четвертая часть экономики США резко перестала функционировать из-за мер, принятых для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), соответствующее исследование для которой провела Moody’s Analytics.

Никогда раньше в стране не наблюдалось такой масштабной остановки коммерческой деятельности, отмечают специалисты.

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