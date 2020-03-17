Amazon наймет 100 000 человек в США и повысит зарплаты из-за коронавируса
Amazon наймет дополнительно 100 000 человек в США для работы на складах и доставки товаров, так как люди стали делать намного больше онлайн-заказов из-за эпидемии коронавируса и вводимых властями ограничений на передвижения, сообщает The Wall Street Journal. По данным на конец 2019 г., на компанию работало около 800 000 сотрудников на постоянной и временной основе.
Также Amazon планирует временно повысить зарплаты всем сотрудникам своих складов, магазинов и службы доставки. В США и Канаде компания будет платить им до конца апреля на $2 в час больше. Сейчас начальная зарплата сотрудников складов Amazon в США – $15 в час. Кроме того, компания также повысит зарплаты в Великобритании на 2 фунта ($2,45) в час и во многих странах ЕС – примерно на 2 евро ($2,24) в час.
Из-за распространения коронавируса многие потребители в США сейчас заказывают товары повседневного спроса и продукты в интернете, вместо того чтобы самим идти в магазин. Значительную часть этих покупок они делают через Amazon. По данным eMarketer, на долю компании приходится 39% всех онлайн-заказов в США. Тем временем розничные компании, включая Nike и Apple, закрывают свои офлайн-магазины в стране.
Гендиректор Amazon Джефф Безос входит в число бизнесменов, которые обсуждают с администрацией президента Дональда Трампа решение проблем, связанных с логистикой и цепочками поставок товаров в нынешней ситуации, отмечает Fox Businness. В США зафиксировано уже 4733 случаев заболевания коронавирусом, 85 человек умерли.