Amazon наймет 100 000 человек в США и повысит зарплаты из-за коронавируса

Также Amazon планирует временно повысить зарплаты всем сотрудникам своих складов, магазинов и службы доставки. В США и Канаде компания будет платить им до конца апреля на $2 в час больше. Сейчас начальная зарплата сотрудников складов Amazon в США – $15 в час. Кроме того, компания также повысит зарплаты в Великобритании на 2 фунта ($2,45) в час и во многих странах ЕС – примерно на 2 евро ($2,24) в час.