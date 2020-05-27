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Безработные получат новую поддержку на более чем 35 млрд рублей

Но новых мер недостаточно, предупреждают эксперты
Анна Червонная Екатерина Мереминская
РИА Новости

Минимальное пособие по безработице будет утроено до 4 500 руб., а выплаты на несовершеннолетних детей (3 000 руб.) будут распространены и на тех, кто потерял работу до начала марта. Об этом рассказал президент Владимир Путин 27 мая.

Сейчас уволенный с 1 марта человек может получить пособие по безработице в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) – 12 130 руб. (оно выплачивается до июня). Уволенным родителям с несовершеннолетними детьми к этому пособию полагается дополнительная выплата 3 000 руб. на каждого ребенка. Но если человек был уволен до 1 марта, пособие по безработице назначается в зависимости от зарплаты на последнем месте работы – от 1 500 до 12 130 руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных