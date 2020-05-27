Безработные получат новую поддержку на более чем 35 млрд рублей

Сейчас уволенный с 1 марта человек может получить пособие по безработице в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) – 12 130 руб. (оно выплачивается до июня). Уволенным родителям с несовершеннолетними детьми к этому пособию полагается дополнительная выплата 3 000 руб. на каждого ребенка. Но если человек был уволен до 1 марта, пособие по безработице назначается в зависимости от зарплаты на последнем месте работы – от 1 500 до 12 130 руб.