Безработные получат новую поддержку на более чем 35 млрд рублей

Безработные получат новую поддержку на более чем 35 млрд рублейНо новых мер недостаточно, предупреждают эксперты
Минимальное пособие по безработице будет утроено до 4 500 руб., а выплаты на несовершеннолетних детей (3 000 руб.) будут распространены и на тех, кто потерял работу до начала марта. Об этом рассказал президент Владимир Путин 27 мая.
Сейчас уволенный с 1 марта человек может получить пособие по безработице в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) – 12 130 руб. (оно выплачивается до июня). Уволенным родителям с несовершеннолетними детьми к этому пособию полагается дополнительная выплата 3 000 руб. на каждого ребенка. Но если человек был уволен до 1 марта, пособие по безработице назначается в зависимости от зарплаты на последнем месте работы – от 1 500 до 12 130 руб.
Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам