США могут лишить Гонконг особого торгового статуса из-за действий Китая

Накануне госдепартамент США объявил, что Гонконг больше не сохраняет высокой степени автономности от материкового Китая. Этот шаг еще сильнее увеличивает напряженность в отношениях между США и Китаем, которая и без того выросла на фоне пандемии коронавируса. Но, по мнению экспертов, он вряд ли изменит политику Пекина и может подорвать статус Гонконга как мирового финансового центра.