США могут лишить Гонконг особого торгового статуса из-за действий Китая

США могут лишить Гонконг особого торгового статуса из-за действий КитаяТакой шаг скорее причинит вред территории, чем повлияет на политику Пекина
В четверг Всекитайское собрание народных представителей почти единогласно проголосовало за введение в Гонконге закона о национальной безопасности, который в последнюю неделю спровоцировал возобновление массовых протестов в городе. Закон должен позволить работать в Гонконге китайским спецслужбам. Руководитель его администрации Кэрри Лам пообещала сотрудничать с Пекином в работе над законопроектом. Ожидается, что закон вступит в силу к сентябрю.
Накануне госдепартамент США объявил, что Гонконг больше не сохраняет высокой степени автономности от материкового Китая. Этот шаг еще сильнее увеличивает напряженность в отношениях между США и Китаем, которая и без того выросла на фоне пандемии коронавируса. Но, по мнению экспертов, он вряд ли изменит политику Пекина и может подорвать статус Гонконга как мирового финансового центра.