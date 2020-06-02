Как государство использует кризис для импортозамещения

Как государство использует кризис для импортозамещенияПоддерживать его власти будут с помощью закупок стоимостью 1 трлн рублей
Помогать экономике выбираться из кризиса российские власти собираются, прибегнув к проверенному со времен Великой депрессии способу – к госзаказу. В проекте плана восстановления экономики правительство предлагает активно использовать закупки бюджета и госкомпаний. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил федеральный чиновник. В понедельник план был внесен в Кремль, во вторник президент Владимир Путин собирается обсудить его с премьером Михаилом Мишустиным.
С помощью закупок правительство рассчитывает стимулировать не только восстановление экономики, но и импортозамещение – цена этого раздела около 1,1 трлн руб. за два года, или около 15% стоимости всего плана (7,3 трлн, включая стоимость инфраструктурных проектов). Впрочем, почти вся эта сумма – уже запланированные закупки отечественных машин и оборудования по национальным проектам, но теперь чиновники хотят быстрее потратить эти деньги. На эти закупки планируется израсходовать 489,5 млрд руб. в 2020 г. и 556 млрд в 2021 г.
Кроме того, власти собираются использовать заказ госкомпаний (составил 21 трлн руб. в 2019 г. и 9 трлн руб. с начала 2020 г.). Например, государство и госкомпании должны перенести на 2020 г. закупки отечественных автомобилей (4,5 млрд руб.) и машин скорой помощи (10 млрд). «Почта России» уже закупила более 1100 автомобилей Lada Largus, чтобы расширить автопарк в ответ на взрывной рост спроса на курьерскую доставку, сообщил ее представитель. До конца 2020 г. компания планирует приобрести еще около 5000 автомобилей марок «ГАЗ», «УАЗ», «ВАЗ» и «Камаз», перенеся на этот год закупки 2021 и 2022 гг.