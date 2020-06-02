Как государство использует кризис для импортозамещения

С помощью закупок правительство рассчитывает стимулировать не только восстановление экономики, но и импортозамещение – цена этого раздела около 1,1 трлн руб. за два года, или около 15% стоимости всего плана (7,3 трлн, включая стоимость инфраструктурных проектов). Впрочем, почти вся эта сумма – уже запланированные закупки отечественных машин и оборудования по национальным проектам, но теперь чиновники хотят быстрее потратить эти деньги. На эти закупки планируется израсходовать 489,5 млрд руб. в 2020 г. и 556 млрд в 2021 г.