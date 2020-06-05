В мае рост цен существенно замедлился

Ускоряться инфляция начала в марте (впервые с марта прошлого года). ЦБ связывал это с временным ростом спроса на товары длительного пользования на фоне ослабления рубля, а также с ажиотажным спросом на продукты и товары первой необходимости из-за введения режима самоизоляции. В апреле инфляция продолжила ускоряться, а в годовом выражении выросла с 2,5 до 3,1%. Минэкономразвития такие темпы роста объясняло скачком валютного курса и наращиванием запасов, которые россияне делали из-за распространения вируса. Но в конце мая министр экономического развития Максим Решетников сказал, что эффект переноса валютного курса в потребительские цены в марте – апреле почти исчерпан, а дальнейший рост инфляции будет сдерживаться ограниченным спросом. Дезинфляционное влияние сжатия внешнего и внутреннего спроса будет определяющим фактором для инфляции во второй половине 2020 г. и в 2021 г., указывал и ЦБ в докладе о денежно-кредитной политике.