В мае рост цен существенно замедлился

В мае рост цен существенно замедлилсяЭто связано со снижением спроса
В мае инфляция замедлилась до 0,3% с 0,8% в апреле (а в годовом выражении – до 3%) после апрельского ускорения с 2,5 до 3,1%, сообщил в пятницу Росстат. Примерно такой была и предварительная оценка Центробанка. Инфляцию в мае, с поправкой на сезонность, регулятор оценивал в 0,28%, а годовой рост цен – в диапазоне 3–3,1%, говорилось в обзоре ЦБ «Финансовый пульс».
Замедлился рост цен на продукты – до 0,2% по сравнению с апрелем, когда они подорожали сразу на 1,7%. Рост цен на непродовольственные товары изменился не сильно – с 0,4 до 0,3% месяц к месяцу. Зато ускорился рост цен на услуги: если в апреле они увеличились на 0,1%, то в мае – уже на 0,5%. Базовая инфляция (без учета товаров, цены на которые волатильны) расти перестала и сохранилась на уровне прошлого месяца – 2,9% в годовом выражении. Вплоть до марта 2020 г. она замедлялась с июня 2019 г., указывал ЦБ.
Ускоряться инфляция начала в марте (впервые с марта прошлого года). ЦБ связывал это с временным ростом спроса на товары длительного пользования на фоне ослабления рубля, а также с ажиотажным спросом на продукты и товары первой необходимости из-за введения режима самоизоляции. В апреле инфляция продолжила ускоряться, а в годовом выражении выросла с 2,5 до 3,1%. Минэкономразвития такие темпы роста объясняло скачком валютного курса и наращиванием запасов, которые россияне делали из-за распространения вируса. Но в конце мая министр экономического развития Максим Решетников сказал, что эффект переноса валютного курса в потребительские цены в марте – апреле почти исчерпан, а дальнейший рост инфляции будет сдерживаться ограниченным спросом. Дезинфляционное влияние сжатия внешнего и внутреннего спроса будет определяющим фактором для инфляции во второй половине 2020 г. и в 2021 г., указывал и ЦБ в докладе о денежно-кредитной политике.
На неделе с 7 по 12 мая инфляция замедлялась до нуля, но в последние две недели была на уровне 0,1%. Сейчас о дезинфляционном тренде говорить преждевременно, считает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин: с одной стороны, есть сдерживающий эффект стабилизации рубля и слабости потребления, но есть и инфляционный эффект от роста цен производителей на продовольствие. И пока непонятно, насколько показательна статистика, собранная в период карантинных ограничений, подчеркивает он. Инфляция существенно замедлилась, но считать это трендом рано, согласен директор финансового центра «Сколково» – РЭШ Олег Шибанов: это, скорее, следствие снижение спроса, а не замедления каких-то мировых цен – например, цены на продовольствие почти не снизились в мае.
Тем не менее замедление инфляции происходит несколько быстрее, чем ожидал ЦБ, сказала на пресс-конференции в пятницу председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: по итогам мая инфляционное давление снижается, а рост дезинфляционных факторов растет. Такая динамика, возможно, отчасти отражает смягчение ограничений, уточнила она.
В июне, по мере снятия ограничений, не исключен отложенный рост цен на некоторую продукцию, что может немного ускорить помесячную инфляцию до 0,4%, считает Долгин. Снижение спроса будет постоянным, потому что доходы людей за время кризиса довольно существенно снизились и безработица выросла, говорит Шибанов: скорее, будет тот же тренд очень низких темпов роста цен. А если постепенно начнет возвращаться «социальная активность» (кино, футбол и т. д.), это может привести даже к снижению цен, поясняет он.
Данные и об экономике, и об инфляции подтверждают мнение о наличии значительного пространства для снижения ключевой ставки, заявила Набиуллина, в том числе будет рассматриваться шаг снижения в 100 б. п. На последнем заседании регулятор снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 5,5% (следующее состоится 19 июня). Аналитики Goldman Sachs ждут, что к концу года ставка может быть снижена и до 3,5%.