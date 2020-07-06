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Россия пытается инициировать «газовую ОПЕК»

Однако создать ее будет гораздо сложнее, чем нефтяную
Екатерина Шохина
Евгений Разумный / Ведомости

В начале июня о возможности создания «газовой ОПЕК» неожиданно заговорил замминистра энергетики Анатолий Яновский: «Консолидирующую антикризисную роль в газовой сфере мог бы сыграть Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ)», – заявил он на конференции «Управление рисками в энергетике – 2020». Генеральный секретарь ФСЭГа Юрий Сентюрин также заявлял, что организация выступает в поддержку механизмов обеспечения стабильности на газовых рынках и способна стать координационной площадкой по выработке соответствующей системы мер и договоренностей.

А на прошлой неделе глава Минэнерго Александр Новак заявил, что создание координирующего органа, который будет регулировать объемы продаж газа и цены на голубое топливо, «активно обсуждается в последнее время». Министр убежден: главная причина сегодняшнего хаоса на глобальном газовом рынке – отсутствие регулятора. Соответственно, страны-производители должны договориться о создании единого координирующего органа наподобие нефтяной ОПЕК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных