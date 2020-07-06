Россия пытается инициировать «газовую ОПЕК»Однако создать ее будет гораздо сложнее, чем нефтяную
В начале июня о возможности создания «газовой ОПЕК» неожиданно заговорил замминистра энергетики Анатолий Яновский: «Консолидирующую антикризисную роль в газовой сфере мог бы сыграть Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ)», – заявил он на конференции «Управление рисками в энергетике – 2020». Генеральный секретарь ФСЭГа Юрий Сентюрин также заявлял, что организация выступает в поддержку механизмов обеспечения стабильности на газовых рынках и способна стать координационной площадкой по выработке соответствующей системы мер и договоренностей.
А на прошлой неделе глава Минэнерго Александр Новак заявил, что создание координирующего органа, который будет регулировать объемы продаж газа и цены на голубое топливо, «активно обсуждается в последнее время». Министр убежден: главная причина сегодняшнего хаоса на глобальном газовом рынке – отсутствие регулятора. Соответственно, страны-производители должны договориться о создании единого координирующего органа наподобие нефтяной ОПЕК.