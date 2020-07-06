Россия пытается инициировать «газовую ОПЕК»

В начале июня о возможности создания «газовой ОПЕК» неожиданно заговорил замминистра энергетики Анатолий Яновский: «Консолидирующую антикризисную роль в газовой сфере мог бы сыграть Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ)», – заявил он на конференции «Управление рисками в энергетике – 2020». Генеральный секретарь ФСЭГа Юрий Сентюрин также заявлял, что организация выступает в поддержку механизмов обеспечения стабильности на газовых рынках и способна стать координационной площадкой по выработке соответствующей системы мер и договоренностей.