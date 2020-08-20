Минфин упростил порядок получения налогового резидентства

Обычно статус налогового резидента в России присваивается по фактическому нахождению на территории страны 183 дня. «Это в целом общемировая практика, которая ведет к тому, что человек может быть налоговым резидентом только в одной стране, поскольку невозможно жить 183 дня в году в одной стране и 183 дня в другой», – поясняет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Но в 2020 г. для получения статуса налогового резидента РФ достаточно фактически находиться в России от 90 до 182 дней в период с 1 января по 31 декабря 2020 г. «Указанный закон, в частности, направлен на защиту интересов граждан Российской Федерации, находящихся на территории иностранного государства и не имеющих возможности вернуться в Российскую Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, которые по данным обстоятельствам в 2020 г. утратили статус налогового резидента Российской Федерации», – сообщили в ФНС «Ведомостям».