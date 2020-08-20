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Минфин упростил порядок получения налогового резидентства

ФНС указала на особые условия для признания налоговым резидентом в 2020 г.
Любовь Маврина
Чтобы сэкономить на налогах, достаточно прожить в России 90 дней /Андрей Гордеев / Ведомости

Срок проживания в России, необходимый для получения статуса налогового резидента, снижен вдвое – до 90 дней. Мера носит временный характер и распространяется только на 2020 г., указала ФНС в своем разъяснении.

Обычно статус налогового резидента в России присваивается по фактическому нахождению на территории страны 183 дня. «Это в целом общемировая практика, которая ведет к тому, что человек может быть налоговым резидентом только в одной стране, поскольку невозможно жить 183 дня в году в одной стране и 183 дня в другой», – поясняет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Но в 2020 г. для получения статуса налогового резидента РФ достаточно фактически находиться в России от 90 до 182 дней в период с 1 января по 31 декабря 2020 г. «Указанный закон, в частности, направлен на защиту интересов граждан Российской Федерации, находящихся на территории иностранного государства и не имеющих возможности вернуться в Российскую Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, которые по данным обстоятельствам в 2020 г. утратили статус налогового резидента Российской Федерации», – сообщили в ФНС «Ведомостям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных