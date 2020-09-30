Металлурги и химики попросят смягчить законопроект о повышении НДПИ

Металлурги и химики попросят смягчить законопроект о повышении НДПИСоответствующие предложения были представлены на совещании в РСПП
Металлургические холдинги и крупнейшие производители удобрений предложили предусмотреть ряд исключений при повышении налоговой нагрузки на отрасль. Идеи бизнеса были представлены на совещании в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) 29 сентября под председательством Александра Шохина, рассказали «Ведомостям» три источника в компаниях, представители которых участвовали в совещании. По их словам, предложения будут обсуждаться на встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым 1 октября.
В частности, «Северсталь» предложила с 1 января 2021 г. освободить от повышающего коэффициента 3,5 при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) проекты с ростом добычи более чем на 10% к базовому уровню, за который предложено взять показатели 2020 г. Этот вариант, по словам источников «Ведомостей», в целом поддерживают и ряд других металлургических холдингов, в том числе НЛМК.
«Будет создан универсальный механизм поддержки растущих проектов, а не через непрозрачные списки проектов по соглашения о защите инвестиций (СЗПК)», — пояснил сотрудник промпредприятия.
Оставить ставку НДПИ на текущем уровне также предложено для добычных проектов, руда с которых перерабатывается в России, а не отправляется на экспорт, говорят собеседники «Ведомостей». Коэффициент 1 также предложено сохранить для проектов в Арктической зоне.
Один из собеседников уточнил, что «Норникель» предлагал согласиться на повышение налоговой нагрузки, но в качестве временной меры.
«Компания фактически отказалась от поиска приемлемого варианта повышения налогов, но эту позицию не поддержали – нет ничего постоянного, чем временное», — добавляет собеседник.
В металлургические холдингах и химкомпаниях не стали комментировать «Ведомостям» итоги встречи.
Как сообщал «Коммерсант», на предыдущей встрече с Белоусовым «бизнес и правительство договорились, что предложенное властями повышение НДПИ в горнодобывающей отрасли не коснется будущих проектов».
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты Минфина по повышению налогов для добывающих компаний: на ставки по НДПИ в отношении отдельных твердых полезных ископаемых (металлов и удобрений) вводится повышающий коэффициент 3,5, отменяется ряд льгот по НДПИ, зона применения налога на дополнительный доход расширяется.
Повышение налогов увеличит нагрузку на прибыль компаний примерно на 2%, заявил на слушаниях в Госдуме заместитель министра финансов Алексей Сазанов. «Поэтому мы не ожидаем существенного ухудшения финансового положения таких компаний от наших нововведений», – сказал он, отметив, что средняя доходность по отраслям, облагаемым НДПИ, составляет более 20%, а по отдельным компаниям – более 50%
Появление таких инициатив ожидаемо, так как попадающим под повышенное налогообложение компаниям необходимо нейтрализовать законопроект, считает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов.
«Судя по последним заявлениям представителей металлургов, они просто оформят в качестве новых проектов почти всю свою активность. И таким образом никаких негативных последствий для них почти не будет», — сказал он, отметив, что налоговая нагрузка на металлургические предприятия составляет от 1,5% до 10% в цене реализации сырья. «У нефтяников этот показатель составляет более 60%», — сказал Суверов.
Как отметил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, «Белоусов неожиданно согласился с доводами металлургов, что из-под новых ставок НДПИ надо вывести новые проекты — доводы, видимо, были для него весьма убедительны». По словам эксперта, в результате государство может недополучить «очень серьезные деньги».
Идея повысить налоги для добывающих компаний впервые появилась в 2018 г. вместе со «списком Белоусова». Тогда еще помощник президента Андрей Белоусов представил президенту Владимиру Путину перечень из 14 компаний горно-металлургического и химического секторов, которым было предложено платить по 0,5 трлн руб. в год. Главная причина – получение этими компаниями сверхдоходов и низкие налоги.