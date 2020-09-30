Металлурги и химики попросят смягчить законопроект о повышении НДПИ

В частности, «Северсталь» предложила с 1 января 2021 г. освободить от повышающего коэффициента 3,5 при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) проекты с ростом добычи более чем на 10% к базовому уровню, за который предложено взять показатели 2020 г. Этот вариант, по словам источников «Ведомостей», в целом поддерживают и ряд других металлургических холдингов, в том числе НЛМК.