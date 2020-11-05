Президент приказал снизить выбросы парниковых газов

Президент приказал снизить выбросы парниковых газовВыполнять задачу правительство будет за счет повышения энергоэффективности экономики
Указ «О сокращении выбросов парниковых газов», подписанный президентом и опубликованный 4 ноября, также предписывает правительству разработать Стратегию социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов и утвердить ее. Как сообщили «Ведомостям» в правительстве, проект такой стратегии уже подготовлен Минэкономразвития.
«Поставленные президентом задачи определяют необходимость перехода экономики страны на низкоуглеродную траекторию при безусловном учете национальных приоритетов устойчивого развития и внимании к окружающей среде, – отметил министр экономического развития России Максим Решетников. – Целевой показатель демонстрирует все большую амбициозность Российской Федерации на климатическом треке и отвечает целям Парижского соглашения и устойчивого развития ООН».
«В 2020 г. закончился срок, определенный указом президента РФ № 752 от 30 сентября 2013 г., которым установлена национальная цель по выбросам парниковых газов в 75% от значений 1990 г., – рассказал «Ведомостям» руководитель Центра экологии и развития Института Европы РАН, профессор, директор Института мировой экономики и международных финансов Финансового университета при правительстве РФ Сергей Рогинко. – Эта цель была досрочно выполнена, а участие России в Парижском соглашении требует повышения амбициозности в определении целей сокращения выбросов. Отсутствие цели на период после 2020 г. в такой ситуации бросается в глаза и привлекает внимание ряда мировых игроков, многие из которых негативно настроены по отношению к России и, как показывает опыт, организуют провокации буквально на пустом месте».