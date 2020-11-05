Президент приказал снизить выбросы парниковых газов

«В 2020 г. закончился срок, определенный указом президента РФ № 752 от 30 сентября 2013 г., которым установлена национальная цель по выбросам парниковых газов в 75% от значений 1990 г., – рассказал «Ведомостям» руководитель Центра экологии и развития Института Европы РАН, профессор, директор Института мировой экономики и международных финансов Финансового университета при правительстве РФ Сергей Рогинко. – Эта цель была досрочно выполнена, а участие России в Парижском соглашении требует повышения амбициозности в определении целей сокращения выбросов. Отсутствие цели на период после 2020 г. в такой ситуации бросается в глаза и привлекает внимание ряда мировых игроков, многие из которых негативно настроены по отношению к России и, как показывает опыт, организуют провокации буквально на пустом месте».