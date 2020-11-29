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Россияне готовы доплачивать за благоустройство

Более 40 млн человек приняли участие в проектах инициативного бюджетирования
Любовь Маврина
Евгений Разумный / Ведомости

В 2019 г. в России было осуществлено 249 практик в рамках механизма инициативного бюджетирования, подразумевающего, что граждане сами предлагают местным властям проекты по благоустройству территорий и выражают готовность поддержать их личными деньгами. Эти проекты рассматриваются муниципалитетами и региональными властями, и в случае одобрения на их реализацию выделяются бюджетные средства.

«Инициативное бюджетирование предполагает, что часть госбюджета распределяется исходя из инициатив граждан», – поясняет вице-президент, руководитель направления «Пространственное развитие» ЦСР Наталья Трунова. За прошлый год вклад федерального бюджета в проекты инициативного бюджетирования составил 4,84 млрд руб., регионального – 13,11 млрд руб., муниципального – 3,94 млрд руб., сообщило Министерство финансов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных