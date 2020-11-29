Россияне готовы доплачивать за благоустройство

В 2019 г. в России было осуществлено 249 практик в рамках механизма инициативного бюджетирования, подразумевающего, что граждане сами предлагают местным властям проекты по благоустройству территорий и выражают готовность поддержать их личными деньгами. Эти проекты рассматриваются муниципалитетами и региональными властями, и в случае одобрения на их реализацию выделяются бюджетные средства.