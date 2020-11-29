Россияне готовы доплачивать за благоустройство

Россияне готовы доплачивать за благоустройствоБолее 40 млн человек приняли участие в проектах инициативного бюджетирования
В 2019 г. в России было осуществлено 249 практик в рамках механизма инициативного бюджетирования, подразумевающего, что граждане сами предлагают местным властям проекты по благоустройству территорий и выражают готовность поддержать их личными деньгами. Эти проекты рассматриваются муниципалитетами и региональными властями, и в случае одобрения на их реализацию выделяются бюджетные средства.
«Инициативное бюджетирование предполагает, что часть госбюджета распределяется исходя из инициатив граждан», – поясняет вице-президент, руководитель направления «Пространственное развитие» ЦСР Наталья Трунова. За прошлый год вклад федерального бюджета в проекты инициативного бюджетирования составил 4,84 млрд руб., регионального – 13,11 млрд руб., муниципального – 3,94 млрд руб., сообщило Министерство финансов.