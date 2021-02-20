Бизнес сможет застраховать ответственность своих топ-менеджеров

При этом Фадеев отмечает, что решение о страховании ответственности не может приниматься тем же человеком, который впоследствии может совершать ошибку, поскольку это открывает возможности для недобросовестных действий. «Ошибка может казаться непреднамеренной лишь внешне», – предупреждает он. Для предупреждения злоупотреблений в законопроектах предусмотрено, что решения об одобрении договоров страхования должны выноситься на высший орган управления – общее собрание хозяйственных обществ. К тому же, как подчеркивает Торосов, «если застрахованное лицо действовало умышленно, то страховая компания после выплаты возмещения вправе потребовать от застрахованного лица возместить ущерб».