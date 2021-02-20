Бизнес сможет застраховать ответственность своих топ-менеджеров

Бизнес сможет застраховать ответственность своих топ-менеджеровВ Минэкономразвития уверены, что это поможет улучшить деловой климат
Минэкономразвития предлагает расширить возможности по страхованию гражданской ответственности топ-менеджеров за нанесение экономического ущерба своим компаниям и третьим лицам в результате решений, принятых в рамках должностных обязанностей. Соответствующий законопроект, опубликованный на портале проектов нормативно-правовых актов после доработки с учетом замечаний ЦБ и Минфина, предполагает внесение аналогичных изменений в два федеральных закона – № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Если законопроект будет принят в существующем виде, компании смогут за собственный счет страховать ответственность своих руководителей: генерального директора, членов совета директоров, правления и дирекций, а также других лиц, «способных определять действия юридического лица в силу должности» – главного бухгалтера, финансового директора и т. д. Причем в соответствии с законопроектом застрахованное лицо может быть определено в соответствующем договоре как за счет прямого указания, так и за счет закрепленного набора условий, при наступлении которых лицо признается застрахованным.
Причина, по которой в ведомстве считают необходимым внедрить такую практику в России, заключается в высоких рисках, которые несут в себе решения руководящего состава. «В настоящее время все чаще руководители компаний разных уровней привлекаются судами к ответственности за причинение обществу убытков, – отмечает замминистра экономического развития Илья Торосов. – Возможность страхования риска ответственности таких лиц могла бы стать одним из инструментов улучшения делового климата для комфортного ведения предпринимательской деятельности в Российской Федерации».
Согласно действующему законодательству в рамках договора страхования ответственности может быть застрахован только риск ответственности самого страхователя, при этом заключать подобные договоры с собственным топ-менеджментом организации не вправе.
А для самих топ-менеджеров такие полисы слишком дороги, поэтому не очень популярны. В результате талантливые и опытные руководители предпочитают не участвовать вовсе в пусть и очень перспективных и инновационных, но рискованных бизнес-проектах.
«Учитывая цену возможной ошибки, подавляющее большинство топ-менеджеров финансово не может позволить себе застраховать свою ответственность, – объясняет управляющий партнер ООО «ПБ Лигал» Александр Панин. – Поэтому на практике руки управленцев остаются связанными. Возможность страховать ответственность за счет компании расширит сферу предпринимательского риска, что совершенно необходимо для оживления деловой активности, в связи с чем данную инициативу стоит поприветствовать».
Директор департамента законотворческой деятельности Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Фадеев считает, что законодательные инициативы Минэка позволят защитить менеджеров высокого звена, чьи действия и решения имеют весьма важное значение для компаний. «Предлагаемый проектом подход позволит снизить риск того, что любая неосторожная ошибка руководителя повлечет значительные потери как для него самого, так и для компании», – уверен он.
При этом Фадеев отмечает, что решение о страховании ответственности не может приниматься тем же человеком, который впоследствии может совершать ошибку, поскольку это открывает возможности для недобросовестных действий. «Ошибка может казаться непреднамеренной лишь внешне», – предупреждает он. Для предупреждения злоупотреблений в законопроектах предусмотрено, что решения об одобрении договоров страхования должны выноситься на высший орган управления – общее собрание хозяйственных обществ. К тому же, как подчеркивает Торосов, «если застрахованное лицо действовало умышленно, то страховая компания после выплаты возмещения вправе потребовать от застрахованного лица возместить ущерб».
К тому же новые правила страхования ответственности не дают топ-менеджерам карт-бланш на любые, даже самые безответственные решения в расчете на то, что страховка покроет любой ущерб. «Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования только к лицу, умышленно причинившему убытки, если иное прямо не предусмотрено договором страхования», – указано в законопроекте. Вместе с тем страховщик не имеет права отказать в выплате оговоренной компенсации, ссылаясь на умышленный характер действий застрахованного топ-менеджера, если это предусмотрено в договоре страхования.