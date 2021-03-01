Финомбудсмен заставил страховую компанию заплатить по страховке от ковида

Гражданин заключил договор страхования 8 мая 2020 г., в тот же день сдал анализы на выявление коронавирусной инфекции, а 12 мая у него была диагностирована «Острая респираторная вирусная инфекция коронавирусной этиологии», после чего он и обратился в страховую компанию за выплатой.