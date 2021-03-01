Финомбудсмен заставил страховую компанию заплатить по страховке от ковида

Финомбудсмен заставил страховую компанию заплатить по страховке от ковидаФинансовый уполномоченный вынес прецедентное решение в пользу застрахованного гражданина
Финансовый омбудсмен Юрий Воронин вынес первое решение по спору, связанному с полисом страхования от COVID-19, сообщили в Службе финансового уполномоченного (СФУ). Решение вынесено в пользу застрахованного гражданина, который обратился к омбудсмену после того, как страховая компания отказала ему в выплате по договору страхования от коронавируса.
Гражданин заключил договор страхования 8 мая 2020 г., в тот же день сдал анализы на выявление коронавирусной инфекции, а 12 мая у него была диагностирована «Острая респираторная вирусная инфекция коронавирусной этиологии», после чего он и обратился в страховую компанию за выплатой.
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