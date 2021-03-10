Правительство выводит контроль за ценами на новый уровень

Распоряжение правительства вводит перечень товаров и услуг, которые входят в зону ответственности того или иного министерства. Так, цены на мясо, рыбу, яйца, овощи, табак (всего 12 позиций) будет обязан мониторить Минсельхоз. Минпромторг будет отвечать за стоимость одежды, обуви, мебели и компьютеров – всего 13 наименований.