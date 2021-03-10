Правительство выводит контроль за ценами на новый уровень

Правительство выводит контроль за ценами на новый уровеньКаждое министерство будет отслеживать стоимость товаров и услуг по своему профилю
Правительство объявило о введении постоянного мониторинга цен на потребительские товары и услуги. Кабмин рассчитывает, что это поможет прогнозировать удорожание значимой продукции и вовремя принимать меры по сдерживанию роста цен.
Распоряжение правительства вводит перечень товаров и услуг, которые входят в зону ответственности того или иного министерства. Так, цены на мясо, рыбу, яйца, овощи, табак (всего 12 позиций) будет обязан мониторить Минсельхоз. Минпромторг будет отвечать за стоимость одежды, обуви, мебели и компьютеров – всего 13 наименований.
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