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Правительство выводит контроль за ценами на новый уровень

Каждое министерство будет отслеживать стоимость товаров и услуг по своему профилю
Александра Кошкина
Михаил Мишустин разделил между министрами ответственность за рост цен /Дмитрий Астахов / ТАСС

Правительство объявило о введении постоянного мониторинга цен на потребительские товары и услуги. Кабмин рассчитывает, что это поможет прогнозировать удорожание значимой продукции и вовремя принимать меры по сдерживанию роста цен.

Распоряжение правительства вводит перечень товаров и услуг, которые входят в зону ответственности того или иного министерства. Так, цены на мясо, рыбу, яйца, овощи, табак (всего 12 позиций) будет обязан мониторить Минсельхоз. Минпромторг будет отвечать за стоимость одежды, обуви, мебели и компьютеров – всего 13 наименований.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных