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СП: основными получателями льготной сельской ипотеки оказались горожане

На заемщиков из числа работников агропромышленного комплекса пришлось меньше 5% кредитов
Александра Кошкина
Даже льготная ипотека недоступна для сельских жителей из-за низкой платежеспособности и высокой долговой нагрузки /Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Льготная сельская ипотека, введенная в прошлом году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», пока себя не оправдала: для жителей как минимум 14 регионов она оказалась недоступной. Об этом сообщила Счетная палата (СП) в своем новом отчете.

Жилищный кредит по этой программе выдается на строительство или приобретение сельского дома на срок до 25 лет при ставке от 0,1 до 3% годовых. Максимальный размер ипотеки – 5 млн руб. Федеральный бюджет выплачивает субсидии участвующим в программе банкам на возмещение недополученных доходов из-за низкого процента. На 1 декабря 2020 г. субсидии получает только шесть кредитных организаций, а общий объем предоставленных кредитов достиг 58 млрд руб. Более 96% этих субсидий получил Россельхозбанк.

По предоставленным банками данным, на 1 октября 2020 г. льготной сельской ипотекой воспользовалось 23 907 семей, почти половина из которых (45,8%) являются городскими жителями и не проживают постоянно на сельских территориях. Доли заемщиков из числа работников агропромышленного комплекса и социальной сферы за первые девять месяцев прошлого года составили 4,4 и 12% соответственно. Поэтому с 1 января 2021 г. были введены ограничения, которые предусматривают обязательство заемщика регистрироваться по построенному или приобретенному адресу. Эта корректировка будет способствовать достижению основной цели госпрограммы – обеспечению жильем именно сельских жителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных