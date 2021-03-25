СП: основными получателями льготной сельской ипотеки оказались горожане

СП: основными получателями льготной сельской ипотеки оказались горожанеНа заемщиков из числа работников агропромышленного комплекса пришлось меньше 5% кредитов
Льготная сельская ипотека, введенная в прошлом году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», пока себя не оправдала: для жителей как минимум 14 регионов она оказалась недоступной. Об этом сообщила Счетная палата (СП) в своем новом отчете.
Жилищный кредит по этой программе выдается на строительство или приобретение сельского дома на срок до 25 лет при ставке от 0,1 до 3% годовых. Максимальный размер ипотеки – 5 млн руб. Федеральный бюджет выплачивает субсидии участвующим в программе банкам на возмещение недополученных доходов из-за низкого процента. На 1 декабря 2020 г. субсидии получает только шесть кредитных организаций, а общий объем предоставленных кредитов достиг 58 млрд руб. Более 96% этих субсидий получил Россельхозбанк.
По предоставленным банками данным, на 1 октября 2020 г. льготной сельской ипотекой воспользовалось 23 907 семей, почти половина из которых (45,8%) являются городскими жителями и не проживают постоянно на сельских территориях. Доли заемщиков из числа работников агропромышленного комплекса и социальной сферы за первые девять месяцев прошлого года составили 4,4 и 12% соответственно. Поэтому с 1 января 2021 г. были введены ограничения, которые предусматривают обязательство заемщика регистрироваться по построенному или приобретенному адресу. Эта корректировка будет способствовать достижению основной цели госпрограммы – обеспечению жильем именно сельских жителей.