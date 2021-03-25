СП: основными получателями льготной сельской ипотеки оказались горожане

По предоставленным банками данным, на 1 октября 2020 г. льготной сельской ипотекой воспользовалось 23 907 семей, почти половина из которых (45,8%) являются городскими жителями и не проживают постоянно на сельских территориях. Доли заемщиков из числа работников агропромышленного комплекса и социальной сферы за первые девять месяцев прошлого года составили 4,4 и 12% соответственно. Поэтому с 1 января 2021 г. были введены ограничения, которые предусматривают обязательство заемщика регистрироваться по построенному или приобретенному адресу. Эта корректировка будет способствовать достижению основной цели госпрограммы – обеспечению жильем именно сельских жителей.