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Банк России обещает замедление роста цен в апреле

Но к докризисным показателям инфляция вернется только через год
Александра Кошкина
Максим Стулов / Ведомости

Годовая инфляция достигнет максимума в марте и далее будет снижаться. Но в текущем году к цели Банка России в 4% она уже не вернется – это произойдет только в первой половине 2022 г. Такой прогноз опубликовал регулятор в комментарии «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».

О том, что годовая инфляция в марте прошла пик в 5,8%, ранее заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, она уже начала снижаться – до уровня 5,7%. Он надеется, что по итогам 2021 г. инфляция сможет уложиться в целевые 4%. «Исходим из того, что инфляция пока вполне может выйти на целевой ориентир в 4% к концу года, имеется в виду показатель декабрь к декабрю», – сказал Решетников. Пока официальный прогноз правительства роста цен на 2021 г. остается на уровне 3,7%, но сейчас в Белом доме занимаются его уточнением, сообщил глава Минэкономразвития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных