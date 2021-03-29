Банк России обещает замедление роста цен в апреле

О том, что годовая инфляция в марте прошла пик в 5,8%, ранее заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, она уже начала снижаться – до уровня 5,7%. Он надеется, что по итогам 2021 г. инфляция сможет уложиться в целевые 4%. «Исходим из того, что инфляция пока вполне может выйти на целевой ориентир в 4% к концу года, имеется в виду показатель декабрь к декабрю», – сказал Решетников. Пока официальный прогноз правительства роста цен на 2021 г. остается на уровне 3,7%, но сейчас в Белом доме занимаются его уточнением, сообщил глава Минэкономразвития.