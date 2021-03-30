Средства ФНБ будут вкладывать в золото

«Данное изменение направлено на диверсификацию вложений ФНБ в целях обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения средств фонда», – объясняется в сообщении министерства. Золото Минфин называет «традиционным «защитным» активом», который занимает значительную долю в международных резервах Банка России – 22,2% на 1 марта 2021 г.