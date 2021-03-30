Средства ФНБ будут вкладывать в золото

Средства ФНБ будут вкладывать в золотоЭто должно защитить вложения фонда от инфляции и повысить их доходность
Минфин предложил расширить возможности вложения средств фонда национального благосостояния (ФНБ): в перечень разрешенных активов предлагается добавить золото в обезличенной форме. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«Данное изменение направлено на диверсификацию вложений ФНБ в целях обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения средств фонда», – объясняется в сообщении министерства. Золото Минфин называет «традиционным «защитным» активом», который занимает значительную долю в международных резервах Банка России – 22,2% на 1 марта 2021 г.
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