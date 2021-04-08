На доковидный уровень безработица вернется к концу года, обещает Минтруд

На доковидный уровень безработица вернется к концу года, обещает МинтрудПравительство увеличило финансирование программ занятости населения
Правительство в текущем году потратит на борьбу с безработицей в 2 раза больше средств, чем планировалось. Соответствующие изменения содержатся в обновленной госпрограмме «Содействие занятости населения». Если раньше она предусматривала финансирование на 2021 г. в размере 67,8 млрд руб., то теперь эта сумма увеличивается до 135,6 млрд руб. В 2022 г. расходы по этой госпрограмме увеличатся еще на 24,5 млрд руб., в 2023 г. – на 25,8 млрд. На 2024 г. бюджетные расходы пока указаны на уровне 67,7 млрд руб. Эта цифра еще будет уточняться, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе Минтруда.
Всего до 2024 г. правительство планирует дополнительно потратить на госпрограмму 117,7 млрд руб., из которых основная часть пойдет на подпрограмму «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан». При этом в обновленной версии у нее осталась только одна цель – предотвращение роста напряженности на рынке труда. Цели «поддержка занятости населения за счет обучения 99,8 тыс. работников предприятий» и «модернизация инфраструктуры занятости в субъектах РФ» исчезли. Как и задача обучения работников предприятий в целях повышения производительности труда, вместо которой появилась задача организации «профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан».