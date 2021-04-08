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На доковидный уровень безработица вернется к концу года, обещает Минтруд

Правительство увеличило финансирование программ занятости населения
Александра Кошкина
Правительство увеличило финансирование программ занятости населения /Евгений Разумный / Ведомости

Правительство в текущем году потратит на борьбу с безработицей в 2 раза больше средств, чем планировалось. Соответствующие изменения содержатся в обновленной госпрограмме «Содействие занятости населения». Если раньше она предусматривала финансирование на 2021 г. в размере 67,8 млрд руб., то теперь эта сумма увеличивается до 135,6 млрд руб. В 2022 г. расходы по этой госпрограмме увеличатся еще на 24,5 млрд руб., в 2023 г. – на 25,8 млрд. На 2024 г. бюджетные расходы пока указаны на уровне 67,7 млрд руб. Эта цифра еще будет уточняться, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе Минтруда.

Всего до 2024 г. правительство планирует дополнительно потратить на госпрограмму 117,7 млрд руб., из которых основная часть пойдет на подпрограмму «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан». При этом в обновленной версии у нее осталась только одна цель – предотвращение роста напряженности на рынке труда. Цели «поддержка занятости населения за счет обучения 99,8 тыс. работников предприятий» и «модернизация инфраструктуры занятости в субъектах РФ» исчезли. Как и задача обучения работников предприятий в целях повышения производительности труда, вместо которой появилась задача организации «профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных