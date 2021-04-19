Цены на мясо в России могут вырасти после отмены льгот на импорт

Цены на мясо в России могут вырасти после отмены льгот на импортСписок стран, имеющих льготы при поставках в Россию, сокращен в два с лишним раза
Решением Совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) список развивающихся стран, на импортную пошлину которых применяется 25%-ная скидка, сокращен более чем наполовину. Соответствующие изменения в решение Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского экономического союза» были утверждены 5 марта и вступят в силу по истечении шести месяцев с даты его официального опубликования, т. е. с 12 октября.
«Исторически пользователями скидки на импортную пошлину являются страны, которые принадлежат к группе развивающихся. По правилам ВТО это страны, которые объявили себя в данной категории и это не было оспорено другими членами организации, – поясняет директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. – Поэтому до сих пор в группу развивающихся стран и пользователей этой льготы входят такие страны, как Китай, Бразилия, Индия, Корея, которые уже давно стали крупными торговыми державами и вошли в число ведущих экономик мира».