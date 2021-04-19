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Цены на мясо в России могут вырасти после отмены льгот на импорт

Список стран, имеющих льготы при поставках в Россию, сокращен в два с лишним раза
Любовь Маврина
На мясо и мясные консервы вполне возможно ощутимое повышение цен /Максим Стулов / Ведомости

Решением Совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) список развивающихся стран, на импортную пошлину которых применяется 25%-ная скидка, сокращен более чем наполовину. Соответствующие изменения в решение Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского экономического союза» были утверждены 5 марта и вступят в силу по истечении шести месяцев с даты его официального опубликования, т. е. с 12 октября.

«Исторически пользователями скидки на импортную пошлину являются страны, которые принадлежат к группе развивающихся. По правилам ВТО это страны, которые объявили себя в данной категории и это не было оспорено другими членами организации, – поясняет директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. – Поэтому до сих пор в группу развивающихся стран и пользователей этой льготы входят такие страны, как Китай, Бразилия, Индия, Корея, которые уже давно стали крупными торговыми державами и вошли в число ведущих экономик мира».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных