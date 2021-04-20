Рубль – младший брат юаня

Рубль – младший брат юаняКонцепция цифрового рубля во многом повторяет то, что делает с цифровым юанем Китай
Одну из самых развитых национальных цифровых валют – цифровой юань – стало возможно использовать для покупок билетов на самолет. Авиакомпания Spring Airlines впервые начала принимать соответствующую форму платежей в Шанхае, сообщает информационный ресурс «Пэнпай». Как считают в Китае, это событие положит начало использованию национальной криптовалюты в сфере гражданской авиации.
Над проектами национальных цифровых валют активно работают и многие другие центробанки мира. В частности, Банк России на прошлой неделе опубликовал разработанную им концепцию цифрового рубля. В документе описаны его преимущества, целевая модель, подходы в части денежно-кредитной политики при введении цифрового рубля, а также ключевые этапы реализации проекта.
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