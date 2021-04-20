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Рубль – младший брат юаня

Концепция цифрового рубля во многом повторяет то, что делает с цифровым юанем Китай
Ирина Власова
Власти Китая оставят за собой возможность «выключать» цифровые юани по прошествии определенной даты /Reuters

Одну из самых развитых национальных цифровых валют – цифровой юань – стало возможно использовать для покупок билетов на самолет. Авиакомпания Spring Airlines впервые начала принимать соответствующую форму платежей в Шанхае, сообщает информационный ресурс «Пэнпай». Как считают в Китае, это событие положит начало использованию национальной криптовалюты в сфере гражданской авиации.

Над проектами национальных цифровых валют активно работают и многие другие центробанки мира. В частности, Банк России на прошлой неделе опубликовал разработанную им концепцию цифрового рубля. В документе описаны его преимущества, целевая модель, подходы в части денежно-кредитной политики при введении цифрового рубля, а также ключевые этапы реализации проекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных