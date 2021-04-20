Рубль – младший брат юаня

Над проектами национальных цифровых валют активно работают и многие другие центробанки мира. В частности, Банк России на прошлой неделе опубликовал разработанную им концепцию цифрового рубля. В документе описаны его преимущества, целевая модель, подходы в части денежно-кредитной политики при введении цифрового рубля, а также ключевые этапы реализации проекта.