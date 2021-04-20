На бирже богатеют богатые

На бирже богатеют богатые10 000 премиальных клиентов управляющих компаний заработали за год суммарно 168 млрд рублей
Для фондового рынка прошлый год стал рекордным по количеству частных инвесторов. Всего по итогам 2020 г. объем средств физических лиц в доверительном управлении превысил 1 трлн руб. – прирост за год составил 341 млрд руб., что в 2 раза лучше результата 2019 г. В доверительное управление (ДУ) свои средства передали более 556 000 человек – почти на 220 000 больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики «Эксперт РА».
При этом самым массовым и быстрорастущим сегментом оказалось управление индивидуальными инвестиционным счетами (ИИС): на конец 2020 г. их было открыто около 400 000 – на 82% больше, чем в 2019 г. Абсолютный прирост активов на ИИС составил 42 млрд руб., но при этом премиальный сегмент доверительного управления прибавил в 4 раза больше – 168 млрд руб. Хотя к этому сегменту относится самая малочисленная группа частных инвесторов – всего 10 000 человек по всей России на конец 2020 г. (за прошлый год она увеличилась на 2000 человек). И в то время, как средний размер ИИС снизился за год на 22 000 руб. (до 380 000 руб.), средний размер портфеля состоятельных клиентов увеличился на треть – с 50 млн до 68,3 млн руб.