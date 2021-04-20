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На бирже богатеют богатые

10 000 премиальных клиентов управляющих компаний заработали за год суммарно 168 млрд рублей
Александра Кошкина
Максим Стулов / Ведомости

Для фондового рынка прошлый год стал рекордным по количеству частных инвесторов. Всего по итогам 2020 г. объем средств физических лиц в доверительном управлении превысил 1 трлн руб. – прирост за год составил 341 млрд руб., что в 2 раза лучше результата 2019 г. В доверительное управление (ДУ) свои средства передали более 556 000 человек – почти на 220 000 больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики «Эксперт РА».

При этом самым массовым и быстрорастущим сегментом оказалось управление индивидуальными инвестиционным счетами (ИИС): на конец 2020 г. их было открыто около 400 000 – на 82% больше, чем в 2019 г. Абсолютный прирост активов на ИИС составил 42 млрд руб., но при этом премиальный сегмент доверительного управления прибавил в 4 раза больше – 168 млрд руб. Хотя к этому сегменту относится самая малочисленная группа частных инвесторов – всего 10 000 человек по всей России на конец 2020 г. (за прошлый год она увеличилась на 2000 человек). И в то время, как средний размер ИИС снизился за год на 22 000 руб. (до 380 000 руб.), средний размер портфеля состоятельных клиентов увеличился на треть – с 50 млн до 68,3 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных