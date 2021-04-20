На бирже богатеют богатые

При этом самым массовым и быстрорастущим сегментом оказалось управление индивидуальными инвестиционным счетами (ИИС): на конец 2020 г. их было открыто около 400 000 – на 82% больше, чем в 2019 г. Абсолютный прирост активов на ИИС составил 42 млрд руб., но при этом премиальный сегмент доверительного управления прибавил в 4 раза больше – 168 млрд руб. Хотя к этому сегменту относится самая малочисленная группа частных инвесторов – всего 10 000 человек по всей России на конец 2020 г. (за прошлый год она увеличилась на 2000 человек). И в то время, как средний размер ИИС снизился за год на 22 000 руб. (до 380 000 руб.), средний размер портфеля состоятельных клиентов увеличился на треть – с 50 млн до 68,3 млн руб.