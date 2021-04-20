РЭО хочет расширить список получателей зеленого финансирования

По текущей методологии (таксономии) отбора проектов доступ к зеленому финансированию смогут получать только компании, занимающиеся утилизацией отходов, говорится в документе. РЭО считает, что такой подход не соответствует базовым принципам построения отрасли обращения с отходами и предлагает включить в таксономию весь цикл обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) – их сбор, обработку, утилизацию и захоронение, а также производство экологической тары и упаковки.