РЭО хочет расширить список получателей зеленого финансирования

РЭО хочет расширить список получателей зеленого финансированияОператор попросил Минэк включить туда все проекты отрасли обращения с бытовыми отходами
Российский экологический оператор (РЭО) предложил Минэкономразвития расширить критерии проектов, которые могут получить доступ к зеленому финансированию. Об этом говорится в письме РЭО от 15 апреля в ведомство (есть у «Ведомостей»). В Минэкономразвития «Ведомостям» подтвердили получение письма.
По текущей методологии (таксономии) отбора проектов доступ к зеленому финансированию смогут получать только компании, занимающиеся утилизацией отходов, говорится в документе. РЭО считает, что такой подход не соответствует базовым принципам построения отрасли обращения с отходами и предлагает включить в таксономию весь цикл обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) – их сбор, обработку, утилизацию и захоронение, а также производство экологической тары и упаковки.