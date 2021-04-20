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РЭО хочет расширить список получателей зеленого финансирования

Оператор попросил Минэк включить туда все проекты отрасли обращения с бытовыми отходами
Анна Подлинова
Российский экологический оператор предлагает включить в таксономию весь цикл обращения с твердыми коммунальными отходами /Максим Стулов / Ведомости

Российский экологический оператор (РЭО) предложил Минэкономразвития расширить критерии проектов, которые могут получить доступ к зеленому финансированию. Об этом говорится в письме РЭО от 15 апреля в ведомство (есть у «Ведомостей»). В Минэкономразвития «Ведомостям» подтвердили получение письма.

По текущей методологии (таксономии) отбора проектов доступ к зеленому финансированию смогут получать только компании, занимающиеся утилизацией отходов, говорится в документе. РЭО считает, что такой подход не соответствует базовым принципам построения отрасли обращения с отходами и предлагает включить в таксономию весь цикл обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) – их сбор, обработку, утилизацию и захоронение, а также производство экологической тары и упаковки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных