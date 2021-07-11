Минэкономразвития добавило декарбонизацию в стратегию энергоэффективности

Руководитель направления «Электроэнергетика» Центра энергетики МШУ «Сколково» Алексей Хохлов добавляет, что бурному развитию парогазовых установок (ПГУ), более экономно расходующих топливо, в России мешает их дороговизна при наличии относительно дешевого газа. В такой ситуации выгода для генератора оказывается минимальной, тем более что большая часть ПГУ-оборудования импортная, поясняет эксперт. В части когенерации, по его словам, еще предстоит создать такую модель, в которой будут увязаны рынки тепла и электроэнергии, которые пока фактически регулируются отдельно, без учета интересов того и другого.