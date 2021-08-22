Минэк предлагает ввести штрафы за нарушения в сфере климатического регулирования

Минэк предлагает ввести штрафы за нарушения в сфере климатического регулированияБизнес считает, санкции должны быть мягче до формирования практики подготовки отчетности
Минэкономразвития разработало систему штрафов для крупнейших эмитентов выбросов парниковых газов – так называемых регулируемых организаций, которые подпадут под новое климатическое законодательство. Поправки в КоАП, подготовленные министерством, есть у «Ведомостей». В министерстве предлагают штрафовать бизнес за непредоставление или нарушение порядка подачи отчетности о выбросах парниковых газов, за искажение информации в документах. Согласно исследованию АНО «Центр экологических инвестиций», среди основных источников выбросов – промышленное и сельскохозяйственное производство.
Предполагается, что система штрафов будет двухступенчатой, т. е. за повторное нарушение сумма штрафов удваивается. Согласно проекту поправок, за первое нарушение должностные лица заплатят от 50 000 до 75 000 руб., индивидуальные предприниматели – от 100 000 до 250 000 руб., юридические лица – от 100 000 до 500 000 руб. Максимальная сумма штрафа за повторное нарушение составит 150 000 руб. для должностных лиц, 500 000 руб. – для индивидуальных предпринимателей и 1 млн руб. – для юрлиц.
В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов и введении углеродной отчетности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно закону, в России вводится поэтапная модель регулирования выбросов CO2, она коснется регулируемых организаций, деятельность которых сопровождается выбросами парниковых газов. Сбор и обобщение отчетности будет осуществлять уполномоченный правительством орган власти.
Согласно законопроекту Минэка, предполагается, что система штрафов будет действовать с момента, когда организации начнут представлять отчетность: для эмитентов выбросов CO2 с массой более 150 000 т – с 2023 г., для эмитентов выбросов CO2 с массой более 50 000 т – с 2025 г.
Представитель Минэкономразвития подтвердил «Ведомостям», что министерство подготовило такой законопроект и планирует вынести его на общественное обсуждение. «Административное наказание должно простимулировать бизнес более ответственно подходить к исполнению закона. Поскольку под его требования подпадают прежде всего крупные хозяйствующие субъекты, сумма штрафа не должна быть для них «незаметной», – пояснил он. По его словам, аналогичная практика уже предусмотрена в кодексе для других сфер законодательства. Например, за искажение информации о счетах в иностранных банках, за недостоверные сведения в ходатайствах по иностранным инвестициям штраф составляет до 1 млн руб.
И кнут, и пряник
В контексте как глобального, так и национального климатического регулирования в планах правительства предусмотреть систему дисциплинирующих мер для его соблюдения нет ничего необычного – это нормальная практика, считает академик РАН Борис Порфирьев. При этом нельзя оставлять компании «один на один» с принципиально новым законодательством и требованиями – нужно как минимум убедиться, что предприятия действительно оснащены необходимыми приборами для учета выбросов.
«Пока нет уверенности, что сейчас все предприятия оборудованы необходимыми приборами, которые регистрируют выбросы, либо что они на 100% подвергаются корректному мониторингу, который это учитывает», – отмечает он. Кроме того, для многих предприятий система учета выбросов – это новое, «непонятное», особенно для среднего бизнеса, поэтому перед введением штрафов должен быть установлен промежуточный период, полагает он.
Требования представлять отчетность предъявляются прежде всего к крупным, известным, в том числе экспортоориентированным компаниям с именем, отметила директор Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета Ирина Золотова. Такие предприятия, очевидно, заинтересованы в том, чтобы создать себе репутацию «зеленых», уверена эксперт. «Наличие штрафов для них было бы крайне нежелательно, это может обернуться не только репутационными, но и экономическими потерями», – продолжила Золотова. По ее словам, введение системы дисциплинарных мер не должно вызывать опасения у бизнеса, ведь компании сами заинтересованы в максимально чистом соблюдении климатического регулирования, в том числе в связи с ожидаемым введением трансграничного углеродного налога (ТУН) ЕС.
Порфирьев считает, что наряду с наказанием нужен также экономический «пряник» – для компаний должна быть выработана система стимулирования. «Я бы вспомнил опыт США по борьбе с загрязняющими веществами, с которых скопирована нынешняя система торговли квотами. Они пытались все задушить штрафными санкциями, и у них это получилось плохо: предприятия всячески уклонялись, кто-то платил штрафы, были судебные тяжбы. Позже была создана специальная система квотирования, которая стала неким компромиссом», – напомнил он.
Издержки бизнеса на формирование и ведение соответствующей углеродной отчетности могут в разы превышать установленные размеры штрафов, подчеркивает Золотова.
По ее словам, предлагаемый механизм приведет больше к репутационным рискам, нежели к экономическим, поэтому в качестве альтернативы штрафам можно ввести, например, реестр недобросовестных респондентов.
Позиция бизнеса
По отношению к сравнительно небольшим компаниям предложенная система штрафов представляется избыточно жесткой, полагает вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Варварин. У бизнеса нет опыта подготовки подобной отчетности, поэтому такое наказание может оказаться чрезмерным, пояснил он. Кроме этого, с его точки зрения, приравнивать нарушение порядка представления отчетов к статье КоАПа о подделке документов, штампов, печатей или бланков, неправильно. Система санкций должна быть гораздо более мягкой – как минимум штрафам должно предшествовать предупреждение, резюмировал Варварин.
Предложенная система штрафов в столь жестком виде преждевременна, говорит представитель «Русала». «Раскрытие такой информации для нас – реальная возможность привлекать инвестиции в климатические проекты по модернизации производства. Но пока правительством не определен уполномоченный орган, куда крупнейшие предприятия, к которым относятся и предприятия «Русала», должны будут ежегодно предоставлять отчетность о выбросах, – вводить штрафы на этапе формирования практики преждевременно», – опасается собеседник «Ведомостей».
Представитель «Северстали» отметил, что компания регулярно раскрывает данные по выбросам парниковых газов. «Данные аудированы и подсчитываются по международной методологии. Нарушения исключены. Мы в целом очень серьезно относимся к теме снижения выбросов CO2», – добавил собеседник.
Представитель «Интер РАО» сообщил, что компания публикует данные о выбросах парниковых газов в годовых отчетах, при этом начиная с 2018 г. эти данные ежегодно удостоверяются международным аудитором. С момента присоединения к Глобальному договору ООН «Интер РАО» значительно повысила уровень прозрачности раскрываемой информации в области климатического воздействия, добавил собеседник.
Представители «Металлоинвеста», «Норникеля», «Лукойла», «Газпром нефти», «Роснефти», «Аэрофлота», «Мечела», «Ростеха» не ответили на запрос «Ведомостей».
Борьба с изменениями климата
В 2019 г. Россия официально присоединилась к Парижскому соглашению по климату, которое предусматривает к 2050 г. снижение выбросов парниковых газов вдвое от уровня 1990 г., а к концу века – выход на нулевой уровень выбросов.
В июле Еврокомиссия представила масштабную программу по борьбе с изменением климата, включая введение ТУНа на импортные товары. По оценкам Минэкономразвития, мера затронет российские поставки в ЕС железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента в объеме $7,6 млрд. «Ведомости» писали, что Минэкономразвития не исключает спора с Еврокомиссией в ВТО, если в финальный текст законопроекта не будут внесены изменения по сравнению с опубликованным вариантом.
«Методология учета выбросов не должна быть скопирована с западных образцов, иначе мы рискуем принять ту систему учета, которая создает западным странам необоснованные конкурентные преимущества. Нельзя забывать, что Запад занимается этими вопросами уже на протяжении многих лет и зеленые проекты получают значительные субсидии от государства, – отмечает эксперт ТПП Дмитрий Полохин. – Необходимо также учитывать такие особенности, как поглощающая способность российских лесов, новые проекты по хранению и улавливанию углеродов».