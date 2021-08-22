Минэк предлагает ввести штрафы за нарушения в сфере климатического регулирования

Требования представлять отчетность предъявляются прежде всего к крупным, известным, в том числе экспортоориентированным компаниям с именем, отметила директор Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета Ирина Золотова. Такие предприятия, очевидно, заинтересованы в том, чтобы создать себе репутацию «зеленых», уверена эксперт. «Наличие штрафов для них было бы крайне нежелательно, это может обернуться не только репутационными, но и экономическими потерями», – продолжила Золотова. По ее словам, введение системы дисциплинарных мер не должно вызывать опасения у бизнеса, ведь компании сами заинтересованы в максимально чистом соблюдении климатического регулирования, в том числе в связи с ожидаемым введением трансграничного углеродного налога (ТУН) ЕС.