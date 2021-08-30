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Налоговая зачищает клининг

ФНС предлагает компаниям самим контролировать, как поставщики услуг платят налоги
Ольга Агеева
Добросовестные подрядчики договорились следовать отраслевым стандартам: по стоимости работ, штату и среднеотраслевой налоговой нагрузке /Андрей Гордеев / Ведомости

Инспекции настоятельно рекомендуют вносить в договоры с клининговыми компаниями специальные условия: так называемую налоговую оговорку – спецпроект налоговой, предполагающий заключение договоров между организациями со специально закрепленными обязательствами соблюдать законы. О жалобах предпринимателей на такую практику «Ведомостям» рассказали представители бизнес-объединений и консультанты.

Многим крупным компаниям – заказчикам клининговых услуг инспекции принудительно навязывают налоговую оговорку, фактически через угрозы проверками, сообщил «Ведомостям» генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг. Смысл налоговой оговорки в том, чтобы заказчики проверяли своих контрагентов с точки зрения уплаты налогов и сборов, указывает зампред комитета по налогам и финансовой отчетности Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Владимир Зайцев. По мнению Шиллинга, участие бизнеса в данной инициативе ФНС должно быть исключительно добровольным, а не принудительным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных