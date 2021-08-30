Налоговая зачищает клининг

Многим крупным компаниям – заказчикам клининговых услуг инспекции принудительно навязывают налоговую оговорку, фактически через угрозы проверками, сообщил «Ведомостям» генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг. Смысл налоговой оговорки в том, чтобы заказчики проверяли своих контрагентов с точки зрения уплаты налогов и сборов, указывает зампред комитета по налогам и финансовой отчетности Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Владимир Зайцев. По мнению Шиллинга, участие бизнеса в данной инициативе ФНС должно быть исключительно добровольным, а не принудительным.