Налоговая зачищает клининг

Налоговая зачищает клинингФНС предлагает компаниям самим контролировать, как поставщики услуг платят налоги
Инспекции настоятельно рекомендуют вносить в договоры с клининговыми компаниями специальные условия: так называемую налоговую оговорку – спецпроект налоговой, предполагающий заключение договоров между организациями со специально закрепленными обязательствами соблюдать законы. О жалобах предпринимателей на такую практику «Ведомостям» рассказали представители бизнес-объединений и консультанты.
Многим крупным компаниям – заказчикам клининговых услуг инспекции принудительно навязывают налоговую оговорку, фактически через угрозы проверками, сообщил «Ведомостям» генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг. Смысл налоговой оговорки в том, чтобы заказчики проверяли своих контрагентов с точки зрения уплаты налогов и сборов, указывает зампред комитета по налогам и финансовой отчетности Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Владимир Зайцев. По мнению Шиллинга, участие бизнеса в данной инициативе ФНС должно быть исключительно добровольным, а не принудительным.