Минфин предложил смягчить удар от разрыва налогового соглашения с Нидерландами

«Все-таки для инвесторов, которые уже вложились в эти бизнесы, розничных инвесторов не должно происходить ухудшение условий. Мы готовы были на уровне российского налогового законодательства какие-то для них преференции сохранить. Но только для тех, кто исторически там находился с большой долей розничных инвесторов по аналогии с теми условиями, которые мы предусматривали при пересмотре соглашений с Кипром, Мальтой, Люксембургом», – сказал Сазанов.