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Минфин предложил смягчить удар от разрыва налогового соглашения с Нидерландами

Свои предложения ведомство направило в правительство
Ольга Агеева
Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин предложил правительству способ смягчить последствия разрыва соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Нидерландами для бизнеса. Свои предложения ведомство направило в правительство. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов, передал корреспондент «Ведомостей».

«Все-таки для инвесторов, которые уже вложились в эти бизнесы, розничных инвесторов не должно происходить ухудшение условий. Мы готовы были на уровне российского налогового законодательства какие-то для них преференции сохранить. Но только для тех, кто исторически там находился с большой долей розничных инвесторов по аналогии с теми условиями, которые мы предусматривали при пересмотре соглашений с Кипром, Мальтой, Люксембургом», – сказал Сазанов.

Конкретное решение пока не принято. «Мы свои предложения направили, ждем реакции. Окончательное решение за правительством и администрацией президента», – добавил Сазанов.

Бизнес предлагал ранее предусмотреть 5%-ную ставку налога на дивиденды в пользу голландских публичных компаний.

На данном этапе заключать с Нидерландами новое налоговое соглашение после разрыва Минфин не планирует, уточнил Сазанов. «Мы направили Голландии вопросы, на каких условиях они готовы пойти на пересмотр СИДН. Позиция Минфина РФ об установлении ставки в 15% налога у источника в отношении процентов и дивидендов – с отдельными исключениям для публичных компаний с большой долей розничных инвесторов – остается неизменной и принципиальной», — резюмировал Сазанов. По его словам, Нидерланды пока не ответили.

В мае Россия разорвала налоговое соглашение с Нидерландами после отказа страны повысить ставки налога на дивиденды и проценты. Чтобы смягчить последствия от разрыва соглашения с Нидерландами, российский бизнес просил закрепить льготы в национальном законодательстве.

Предложение внести в НК поправки, предусматривающие льготы для международных компаний, аналогичные условиям кипрского соглашения, обсуждалось в Российском союзе промышленников и предпринимателей на заседании комитета по налоговой политике.

«Мы своих не бросим», – сообщал Сазанов журналистам, отвечая на вопрос, как защитить российский бизнес в Нидерландах. Замминистра добавил, что ряд условий, которые предусмотрены международным соглашением, можно было бы включить в НК.

Россия удалось договориться о повышении налогов с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Стороны согласовали рост базовой ставки налога на дивиденды и проценты до 15%. Предусматриваются исключения, при которых ставка налога составит 5%.

В целом Минфин ожидает получить от пересмотра СИДН порядка 150 млрд руб. дополнительных доходов в год.

Правительство и Минфин заявляли о проработке возможности также пересмотреть налоговые соглашения со Щвейцарией, Сингапуром и Гонконгом.

В Нидерландах зарегистрированы головные компании «Яндекса», «Связного», X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток») и других крупных представителей российского бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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