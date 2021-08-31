Минфин предложил смягчить удар от разрыва налогового соглашения с Нидерландами

Минфин предложил смягчить удар от разрыва налогового соглашения с НидерландамиСвои предложения ведомство направило в правительство
Минфин предложил правительству способ смягчить последствия разрыва соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Нидерландами для бизнеса. Свои предложения ведомство направило в правительство. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов, передал корреспондент «Ведомостей».
«Все-таки для инвесторов, которые уже вложились в эти бизнесы, розничных инвесторов не должно происходить ухудшение условий. Мы готовы были на уровне российского налогового законодательства какие-то для них преференции сохранить. Но только для тех, кто исторически там находился с большой долей розничных инвесторов по аналогии с теми условиями, которые мы предусматривали при пересмотре соглашений с Кипром, Мальтой, Люксембургом», – сказал Сазанов.
Конкретное решение пока не принято. «Мы свои предложения направили, ждем реакции. Окончательное решение за правительством и администрацией президента», – добавил Сазанов.
Бизнес предлагал ранее предусмотреть 5%-ную ставку налога на дивиденды в пользу голландских публичных компаний.
На данном этапе заключать с Нидерландами новое налоговое соглашение после разрыва Минфин не планирует, уточнил Сазанов. «Мы направили Голландии вопросы, на каких условиях они готовы пойти на пересмотр СИДН. Позиция Минфина РФ об установлении ставки в 15% налога у источника в отношении процентов и дивидендов – с отдельными исключениям для публичных компаний с большой долей розничных инвесторов – остается неизменной и принципиальной», — резюмировал Сазанов. По его словам, Нидерланды пока не ответили.
В мае Россия разорвала налоговое соглашение с Нидерландами после отказа страны повысить ставки налога на дивиденды и проценты. Чтобы смягчить последствия от разрыва соглашения с Нидерландами, российский бизнес просил закрепить льготы в национальном законодательстве.
Предложение внести в НК поправки, предусматривающие льготы для международных компаний, аналогичные условиям кипрского соглашения, обсуждалось в Российском союзе промышленников и предпринимателей на заседании комитета по налоговой политике.
«Мы своих не бросим», – сообщал Сазанов журналистам, отвечая на вопрос, как защитить российский бизнес в Нидерландах. Замминистра добавил, что ряд условий, которые предусмотрены международным соглашением, можно было бы включить в НК.
Россия удалось договориться о повышении налогов с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Стороны согласовали рост базовой ставки налога на дивиденды и проценты до 15%. Предусматриваются исключения, при которых ставка налога составит 5%.
В целом Минфин ожидает получить от пересмотра СИДН порядка 150 млрд руб. дополнительных доходов в год.
Правительство и Минфин заявляли о проработке возможности также пересмотреть налоговые соглашения со Щвейцарией, Сингапуром и Гонконгом.
В Нидерландах зарегистрированы головные компании «Яндекса», «Связного», X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток») и других крупных представителей российского бизнеса.