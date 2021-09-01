Эксперты прогнозируют замедление роста экономики до 2,5% в следующем году

Большинство опрошенных «Ведомостями» экономистов ожидают, что федеральный бюджет России в 2021 г. будет исполнен с профицитом, доходы бюджета вырастут на 20%. Основными драйверами роста поступлений станут высокие цены на нефть, более быстрое восстановление экономики, а также ускорение инфляции, которое способствует росту налоговых поступлений. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, рост экономики в этом году составит 3,9%: ни один из опрошенных аналитиков не ожидает роста ВВП ниже 3,4%. При этом эксперты прогнозируют, что в следующем году рост ВВП России замедлится до 2,5% – помимо эффекта высокой базы 2021 г. этому будут способствовать замедление роста внешнего спроса, а также стагнация внутреннего спроса. Никто из аналитиков не ожидает роста экономики ниже 2% в 2022 г., наибольшую динамику ожидают в SberCIB Investment – 3,2%, наименьшую, в размере 2%, – в S&P.