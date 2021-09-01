Эксперты прогнозируют замедление роста экономики до 2,5% в следующем году

Эксперты прогнозируют замедление роста экономики до 2,5% в следующем годуЭтому будут способствовать высокая база этого года и слабый спрос
Макропрогноз Минэкономразвития на следующий год может сыграть решающую роль в экономическом развитии страны – от оценок будут зависеть размер доходов, величина бюджетного стимула, столь принципиальная в этот раз, а также направление развития фискальной политики. В преддверии начала бюджетного процесса «Ведомости» подготовили консенсус-прогноз ключевых макроэкономических индикаторов и выяснили, каковы возможности правительства по стимулированию экономики в следующем году.
Факторы роста
Большинство опрошенных «Ведомостями» экономистов ожидают, что федеральный бюджет России в 2021 г. будет исполнен с профицитом, доходы бюджета вырастут на 20%. Основными драйверами роста поступлений станут высокие цены на нефть, более быстрое восстановление экономики, а также ускорение инфляции, которое способствует росту налоговых поступлений. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, рост экономики в этом году составит 3,9%: ни один из опрошенных аналитиков не ожидает роста ВВП ниже 3,4%. При этом эксперты прогнозируют, что в следующем году рост ВВП России замедлится до 2,5% – помимо эффекта высокой базы 2021 г. этому будут способствовать замедление роста внешнего спроса, а также стагнация внутреннего спроса. Никто из аналитиков не ожидает роста экономики ниже 2% в 2022 г., наибольшую динамику ожидают в SberCIB Investment – 3,2%, наименьшую, в размере 2%, – в S&P.
Инфляция в России по итогам года составит 5,9% и в следующем году не вернется к таргету в 4%. Из 12 опрошенных аналитиков только в S&P назвали вероятной инфляцию в размере 5% в следующем году, оценки остальных экспертов находятся в диапазоне от 4 до 4,6%, консенсус-прогноз составляет 4,3%. Курс рубля в 2021 г. в среднем составит 72,5 руб./$, в следующем году эксперты ждут ослабления рубля до 74,5 руб./$. Среднегодовая цена на нефть в 2021 г. составит $65,2 за баррель, а в следующем году она снизится до $62,9 за баррель, следует из консенсуса.
Консенсус-прогноз аналитиков относительно роста экономики в следующем году (2,5%) сложился ниже ожиданий Минэкономразвития (последний прогноз предполагает рост ВВП в следующем году на уровне 3,2%, однако министерство не исключало корректировки показателя). Замедлению роста будет способствовать не только высокая база этого года, но и слабый внешний и внутренний спрос, считает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг: эффект избыточного внутреннего потребления, связанного с закрытием границ, уже исчерпан. По его словам, стимулирование роста экономики, которое предпринимает правительство, начнет приносить плоды только в 2023–2024 гг.
Рост ВВП России в 2021 г. может превысить 4% – это означает, что допандемический уровень 2019 г. будет не только достигнут, но и в значительной степени превышен по итогам года, отмечает руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов. «Системные меры по поддержке и развитию российской экономики, принятые в 2020–2021 гг., а также внешнеэкономическая конъюнктура позволят достичь роста ВВП в 2022 г. на уровне не менее 2,5%», – считает он.
По его словам, положительная динамика ВВП в этом году обусловлена также государственной поддержкой экономики через докапитализацию банков и адресную поддержку нуждающихся в целом.
Исчерпание пространства для восстановительного роста экономики России может привести к замедлению роста ВВП и доходов экономических субъектов в следующем году, отмечает главный аналитик ПСБ Денис Попов. «В условиях реализуемого Банком России ужесточения денежно-кредитной политики, на наш взгляд, вполне уместна реализация стратегии умеренно мягкой бюджетной политики, что выражалось бы в сохранении небольшого дефицита бюджета в среднесрочной перспективе. Собственно, в текущем году такой подход и реализуется – на фоне перевыполнения плана доходов фиксируется как рост резервов, так и расширение расходов, в том числе на социальную сферу и инфраструктуру», – указывает Попов.
Большая поддержка экономике России в силу структуры не требуется, скорее надо более медленно снижать расходы, связанные с пандемией, и исполнять заявленные инвестиционные планы, убежден директор отдела макроэкономического анализа и прогнозирования «Эксперт РА» Антон Табах. Кроме того, он полагает, что правительству необходимо избегать повышения налогов и пошлин в дальнейшем.
Риски сохраняются
На фоне позитивной динамики ВВП в 2021 г. стоит обратить внимание на уверенный инфляционный рост текущего года, что связывает руки широким возможностям как монетарного, так и фискального стимулирования экономики, говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Начиная с I квартала текущего года Банк России ужесточает свою политику, ключевая ставка при этом достигла своего максимума за двухлетний период, остановившись пока на отметке в 6,5%, но, видимо, это еще не верхний ее предел на ближайшую перспективу, добавил Чередниченко. По его словам, пока инфляция не вернется к таргету, ожидать агрессивных в хорошем смысле государственных инициатив в части существенного наращивания расходов не стоит.
Мнения аналитиков относительно того, стоит ли наращивать госрасходы в следующем году, расходятся. Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов полагает, что на фоне ускорившейся в России и мире инфляции избыточный бюджетный стимул может привести к более жесткой монетарной политике, что было бы не очень продуктивно. «Отклонения расходов от правила мы вряд ли увидим в 2022 г.», – добавил Куликов. Табах полагает, что в случае отказа от дополнительного финансирования экономики есть риск резкого снижения роста экономики одновременно с провалом инфляции уже в первом полугодии 2022 г. Дополнительные же бюджетные расходы, наоборот, компенсируют более жесткую денежно-кредитную политику без больших последствий для инфляции, считает он.
«Вряд ли наращивание государственных расходов – это какая-то панацея, которая сама по себе может обеспечить значительно более высокие темпы роста экономики. Если уж прибегать к таким мерам, то важно сохранять системный подход, не ставя под сомнение принципы долгосрочной бюджетной устойчивости, в частности бюджетное правило», – дополнил коллег аналитик «Юникредит банка» Ариэл Черный.
Ранее «Ведомости» писали, что Минэкономразвития предлагает увеличить госрасходы на 1,8 трлн руб. в 2022–2024 гг. Покрывать разрыв между доходами и расходами министерство предлагает за счет расширения программы заимствований. В общей сложности в следующие два года ее надо будет нарастить на 840 млрд руб., отмечала в письме в аппарат правительства замминистра экономического развития Полина Крючкова.
В июле Минэкономразвития существенно улучшило прогноз по темпам экономического роста на 2021 г. Прогноз по ВВП на 2021 г. был повышен до 3,8% с апрельских 2,9%. Минфин считает, есть все основания полагать, что экономика вырастет даже больше. В 2022 г. Минэкономразвития ожидает роста ВВП на уровне 3,2%.
В консенсус-прогноз «Ведомостей» включены оценки 12 организаций: SberCIB Investment Research, Альфа-банка, Райффайзенбанка, Россельхозбанка, Росбанка, «Юникредита», ПСБ, рейтинговых агентств «Эксперт РА», АКРА, Fitch и S&P, инвестиционной компании «Регион».