Госкомпании займутся поддержкой малого бизнеса

Предполагается, что малому бизнесу будет оказываться финансовая, правовая, методическая, информационная и другая помощь, отмечает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его оценке, это будет способствовать росту их конкурентоспособности и уровня квалификации. По результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертиз Минюстом были представлены замечания на законопроект, но они в целом учтены, отмечает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. По ее словам, законопроект предлагает такое регулирование правоотношений, которое позволит обеспечить прозрачность процедур утверждения и реализации указанных программ. Также у субъектов МСП будет равный доступ к поддержке, оказываемой заказчиками при участии АО «Корпорация МСП» и иных заинтересованных организаций.