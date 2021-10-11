Госкомпании займутся поддержкой малого бизнеса

Госкомпании займутся поддержкой малого бизнесаИм разрешат вводить индивидуальные программы развития подрядчиков
Минэкономразвития подготовило механизм «выращивания» крупнейшими заказчиками (компаниями с госучастием) поставщиков из малого и среднего бизнеса для их потенциального участия в закупках. Такая инициатива содержится в доработанных поправках к закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Копия документа есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник. Предполагается, что крупнейшие заказчики, перечень которых будет определяться правительством, смогут утверждать и реализовывать индивидуальные программы развития поставщиков – это могут быть финансовые, правовые, методические формы поддержки.
Крупнейшими заказчиками, закупающими продукцию у субъектов МСП, по результатам 2020 г. стали РЖД (222,4 млрд руб.), «Ростелеком» (140,9 млрд руб.), Сбербанк (118,1 млрд руб.), банк ВТБ (75,5 млрд руб.), «РЖД строй» (72,1 млрд руб.), оценивала ранее Корпорация МСП (КМСП).
Реализация программы будет осуществляться в соответствии с соглашением, заключенным между поставщиком и крупнейшим заказчиком. При этом законопроект не предусматривает гарантий приобретения товаров, работ и услуг у субъектов МСП и после завершения всех мероприятий заказчик принимает участие в закупках на конкурентной основе, следует из материалов к законопроекту.
Это не первая версия законопроекта – о том, что планируется внедрить процедуру «выращивания», стало известно еще в 2018 г. Но после подготовки законопроекта у ведомств возникли замечания. В частности, в заключении Минюста от 2019 г. говорится, что сохранение мер поддержки для участников, которые были исключены из реестра МСП, ставит иные субъекты МСП в неравные условия. Минэкономразвития доработало законопроект с учетом замечаний.
По результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертиз Минюстом были представлены замечания, которые в основном имели технический характер, сообщил «Ведомостям» представитель Минэкономразвития. «В процессе доработки законопроекта были внесены изменения в пояснительную записку к законопроекту, а также уточнены отдельные формулировки», – сообщил собеседник в Минэке. Минэкономразвития ожидает, что доработанный законопроект в ближайшее время будет рассмотрен правительством.
Условия программы
Согласно законопроекту, перечень основных требований к участникам программ развития и требования к проведению отбора компаний в рамках механизма должно утвердить правительство. При этом сам отбор поставщиков, определение требований, а также финансирование программы будут проводить крупнейшие заказчики. Помимо программы развития поставщиков заказчик определит индивидуальные карты развития поставщиков с перечнем мероприятий по поддержке и указанием сроков и ответственных лиц. Согласно материалам к документу, поддержка может носить организационный характер, например передача технологий заказчиком (разработок, отзывов по эксплуатации, научно-исследовательских и опытных работ) для технологического развития компаний МСП.
В качестве критерия для отбора поставщиков может использоваться «индекс технологической готовности» – это уровень готовности субъектов МСП к внедрению новых технологий, модернизации, реконструкции и техническому перевооружению производства. При этом госкомпания может и не проводить такой отбор, если количество поданных заявок меньше установленного порога.
Меры поддержки могут быть реализованы совместно с КМСП – она же будет вести реестр программ развития и проведение мониторинга реализации таких программ, следует из документа. Присоединиться к программе смогут только те субъекты МСП, которые уже имеют опыт исполнения договоров в рамках закупок.
Законопроект разработан в рамках федерального проекта по акселерации субъектов МСП нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», следует из пояснительной записки. «Практика показывает отсутствие у субъектов МСП профессиональных и финансовых возможностей обеспечить исполнение договоров, заключенных по результатам закупки. Принятие федерального закона создаст условия для увеличения квалифицированных и конкурентоспособных поставщиков, уровень технологической готовности которых будет соответствовать требованиям заказчиков», – говорится в документе.
Законопроект по «выращиванию» разработан Минэкономразвития при участии КМСП и крупнейших заказчиков, эта тема обсуждалась на совете директоров корпорации под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова, передал через представителя генеральный директор КМСП Александр Исаевич. По его словам, реализация этой инициативы даст возможность создавать дополнительные условия для развития производства, в том числе инновационного, выводить на рынок новые товары и проводить политику импортозамещения. «Очень важно, чтобы эта законодательная инициатива стала дополнительной мерой господдержки предпринимателей, которые хотят сотрудничать с крупными госкомпаниями и наладить стабильный канал сбыта своей продукции. Значительную роль в выстраивании нового механизма должны сыграть регионы, которые будут помогать встраивать региональных поставщиков в цепочки поставок в рамках 223-ФЗ», – добавил Исаевич.
Возможности и риски
Предполагается, что малому бизнесу будет оказываться финансовая, правовая, методическая, информационная и другая помощь, отмечает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его оценке, это будет способствовать росту их конкурентоспособности и уровня квалификации. По результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертиз Минюстом были представлены замечания на законопроект, но они в целом учтены, отмечает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. По ее словам, законопроект предлагает такое регулирование правоотношений, которое позволит обеспечить прозрачность процедур утверждения и реализации указанных программ. Также у субъектов МСП будет равный доступ к поддержке, оказываемой заказчиками при участии АО «Корпорация МСП» и иных заинтересованных организаций.
Предложенный механизм будет полезен для компаний, которые уже известны на рынке, считает сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Но это может усложнить участие в закупках новых компаний, ранее не участвовавших в тендерах: их конкурентная позиция будет ослаблена, такие компании в меньшей степени будут готовы выполнять требования заказчика по срокам и качеству исполнения. «С точки зрения развития конкуренции и коррупционных рисков мы бы пока не спешили с безусловным принятием этой идеи», – добавил он.
Программы «выращивания» поставщиков из сектора МСП уже несколько лет успешно работают во многих регионах на базе региональных центров развития квалификаций или бизнес-центров, отмечает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. Законопроект Минэкономразвития предполагает частично перенести центр ответственности за такое «выращивание» на крупнейших заказчиков, считает эксперт.
Суть инициативы не нова – у большинства крупных западных компаний есть подобные внутренние положения, отмечает член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. Как правило, крупная корпорация заинтересована «выращивать» своего поставщика, чтобы предприятие отвечало заданным требованиям и было способно предложить подходящие товары и услуги в необходимом количестве. При этом важно учитывать все существующие в системе закупок сложности в виде аффилированности заказчика и поставщика и возможных неконкурентных сговоров, добавляет эксперт.
На первый взгляд это выгодно всем сторонам: поставщики получат помощь, а заказчики снизят риски отказов от исполнения контрактов либо поставки товаров или услуг ненадлежащего качества, указывает Ковригин. Но, по его словам, это чревато «выращиванием» «ручных» поставщиков и сговорами. «Сама по себе идея хорошая, но только если она будет открытой, публичной, с четкими критериями присоединения к программе», – считает эксперт.