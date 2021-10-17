Малый бизнес пожаловался на отказы в выплате коронавирусных субсидий

Малый и средний бизнес, пострадавший от ограничений из-за коронавируса, сталкивается с отказами в выплате зарплатных субсидий, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов в письме премьер-министру Михаилу Мишустину. Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель Титова. В нем, в частности, говорится, что подразделения Федеральной налоговой службы могут отказать в выплате на основании того, что ограничения введены региональными властями или штабом по борьбе с коронавирусом, а не федеральным оперштабом.