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Малый бизнес пожаловался на отказы в выплате коронавирусных субсидий

Компании не могут получить компенсацию за коронавирусные ограничения, если их ввел не федеральный штаб
Анна Иваницкая
В отдельных регионах, где вводятся жесткие ограничения, компании испытывают серьезные сложности / Андрей Гордеев / Ведомости

Малый и средний бизнес, пострадавший от ограничений из-за коронавируса, сталкивается с отказами в выплате зарплатных субсидий, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов в письме премьер-министру Михаилу Мишустину. Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель Титова. В нем, в частности, говорится, что подразделения Федеральной налоговой службы могут отказать в выплате на основании того, что ограничения введены региональными властями или штабом по борьбе с коронавирусом, а не федеральным оперштабом.

Согласно действующей редакции постановления правительства о выдаче зарплатных субсидий (№ 1513), компенсации в размере от 0,5 до 1 МРОТ на каждого работника предусмотрены для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), работающих в муниципалитетах, где были введены коронавирусные ограничения. При этом одно из условий предоставления поддержки – согласование антикоронавирусных ограничений на уровне федерального оперштаба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных