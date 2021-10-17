Малый бизнес пожаловался на отказы в выплате коронавирусных субсидий

Малый бизнес пожаловался на отказы в выплате коронавирусных субсидийКомпании не могут получить компенсацию за коронавирусные ограничения, если их ввел не федеральный штаб
Малый и средний бизнес, пострадавший от ограничений из-за коронавируса, сталкивается с отказами в выплате зарплатных субсидий, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов в письме премьер-министру Михаилу Мишустину. Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель Титова. В нем, в частности, говорится, что подразделения Федеральной налоговой службы могут отказать в выплате на основании того, что ограничения введены региональными властями или штабом по борьбе с коронавирусом, а не федеральным оперштабом.
Согласно действующей редакции постановления правительства о выдаче зарплатных субсидий (№ 1513), компенсации в размере от 0,5 до 1 МРОТ на каждого работника предусмотрены для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), работающих в муниципалитетах, где были введены коронавирусные ограничения. При этом одно из условий предоставления поддержки – согласование антикоронавирусных ограничений на уровне федерального оперштаба.