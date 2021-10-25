Кузьминов призвал не обсуждать дальнейшее повышение НДФЛ для богатых

Как менялся НДФЛ в России

С 1992 по 2001 г. в том или ином формате применялась прогрессивная шкала НДФЛ. В последний раз перед отменой ее корректировали в 1998-м. Тогда Налоговый кодекс предусматривал ставку в 12% для доходов до 50 000 руб., с доходов до 150 000 руб. россияне платили 6000 руб. и 20% с суммы сверх 50 000 руб. Свыше этого порога налог составлял 26 000 руб. и 30% от суммы более 150 000 руб.

С 2001 г. Россия перешла на плоскую шкалу – с тех пор все россияне платят НДФЛ по ставке 13%. После перехода на единый налог его собираемость существенно увеличилась – примерно в 7 раз, оценивал в декабре 2016 г. президент Владимир Путин.

С 2001 г. депутаты по крайней мере 10 раз вносили законопроекты о возобновлении прогрессивной шкалы НДФЛ. Только в конце 2019 г. Госдума отклонила два их варианта – от партий «Справедливая Россия» и КПРФ.

Первые предлагали сохранить действующую ставку для граждан с доходами до 24 млн руб. в год. Для россиян, получающих больше этой суммы, предусматривался налог в 18%.

Вторые инициировали более сложную схему: пониженная ставка в 5% для граждан с доходами до 100 000 руб. в год. При годовой «выручке» до 3 млн руб. уровень возрастал до 5000 руб. плюс 13%, а до 10 млн – 382 000 руб. плюс 18% с суммы свыше 3 млн. Аналогичная конструкция предполагалась для граждан со сверхвысокими доходами: россияне с зарплатой от 10 млн должны были бы платить 1,6 млн руб. плюс 25% с суммы свыше 10 млн. Оба документа были отклонены под предлогом экономической нецелесообразности и сложности администрирования.