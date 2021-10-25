Кузьминов призвал не обсуждать дальнейшее повышение НДФЛ для богатых

Кузьминов призвал не обсуждать дальнейшее повышение НДФЛ для богатыхТакие разговоры внесут вклад в негативные настроения бизнеса, считает бывший ректор НИУ ВШЭ
В ближайшие годы необходимо отказаться от публичных дискуссий о расширении прогрессивной шкалы налогообложения доходов физлиц. С таким заявлением выступил научный руководитель и бывший ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, где проект финансового плана страны на 2022–2024 гг. обсуждался с экспертным сообществом. «Вышка» давно ставит вопрос о расширении инструмента прогрессивного налогообложения. Это был бы важный социальный жест. <...> Но в этом году и в ближайшие годы я бы не делал этого (не вел дискуссию о повышении НДФЛ), пока бы воздержался. Это внесет вклад в негативные настроения бизнеса», – пояснил Кузьминов.
По его оценке, дальнейшее углубление шкалы (сейчас прогрессия построена лишь с одним шагом, получатели дохода свыше 5 млн в год платят по ставке 15%) принесет в бюджет дополнительно максимум 50–60 млрд руб. Таким образом, серьезных доходов для казны изменение ставки не принесет, но доверие к рынку может существенно ослабить, считает Кузьминов.
«У нас и так очень низкая склонность к инвестированию. ВШЭ на ближайшие годы свое предложение [о дальнейшем повышении ставки НДФЛ для богатых. – «Ведомости»] снимает», – резюмировал он.
ВШЭ ранее выступала с идеей повысить налоги на неинвестируемые личные доходы богатых россиян и неинвестируемые свободные средства корпораций. В заключении университета на проект федерального бюджета на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг. предлагалось рассмотреть идею о дальнейшем повышении – до 20–24% – подоходного налога для физлиц с ежегодным доходом свыше 12 млн и 24 млн руб. и о возвращении к 24%-ной или 30%-ной ставке налога на прибыль.
Эксперты «Вышки» тогда объясняли, что сложившаяся на тот момент внешнеэкономическая ситуация и достигнутый уровень технологий налоговой службы сдерживают бегство национального капитала и вывод денег российскими юридическими и физлицами из российской юрисдикции. Таким образом, по мнению экспертов, в стране наблюдался потенциал для повышения налогового бремени.
Министр финансов Антон Силуанов, выступая на прошлой неделе на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, заявил, что в ближайшие три года российские власти не планируют вносить изменения по ставкам НДФЛ. Тогда глава Минфина аргументировал, что в случае изменений в первую очередь пострадает средний класс.
Как менялся НДФЛ в России
С 1992 по 2001 г. в том или ином формате применялась прогрессивная шкала НДФЛ. В последний раз перед отменой ее корректировали в 1998-м. Тогда Налоговый кодекс предусматривал ставку в 12% для доходов до 50 000 руб., с доходов до 150 000 руб. россияне платили 6000 руб. и 20% с суммы сверх 50 000 руб. Свыше этого порога налог составлял 26 000 руб. и 30% от суммы более 150 000 руб.
С 2001 г. Россия перешла на плоскую шкалу – с тех пор все россияне платят НДФЛ по ставке 13%. После перехода на единый налог его собираемость существенно увеличилась – примерно в 7 раз, оценивал в декабре 2016 г. президент Владимир Путин.
С 2001 г. депутаты по крайней мере 10 раз вносили законопроекты о возобновлении прогрессивной шкалы НДФЛ. Только в конце 2019 г. Госдума отклонила два их варианта – от партий «Справедливая Россия» и КПРФ.
Первые предлагали сохранить действующую ставку для граждан с доходами до 24 млн руб. в год. Для россиян, получающих больше этой суммы, предусматривался налог в 18%.
Вторые инициировали более сложную схему: пониженная ставка в 5% для граждан с доходами до 100 000 руб. в год. При годовой «выручке» до 3 млн руб. уровень возрастал до 5000 руб. плюс 13%, а до 10 млн – 382 000 руб. плюс 18% с суммы свыше 3 млн. Аналогичная конструкция предполагалась для граждан со сверхвысокими доходами: россияне с зарплатой от 10 млн должны были бы платить 1,6 млн руб. плюс 25% с суммы свыше 10 млн. Оба документа были отклонены под предлогом экономической нецелесообразности и сложности администрирования.
В расширении прогрессивной ставки часто слишком много популизма – желание «пропиариться» не может быть основой для корректировки налогового законодательства, полагает председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. В прошлом году ставка НДФЛ для получателей высоких доходов была повышена, но сделано это было максимально аккуратно – во-первых, она выросла несущественно, во-вторых, дополнительные доходы от такого маневра было решено направить исключительно на помощь тяжелобольным детям. При таком позиционировании рост налогов ни у кого не вызвал негатива, отметил он. А разговоры в духе «раскулачивания» только зря нервируют бизнес, добавил он.
На данном этапе смысла повышать НДФЛ не много – налог на сверхбогатых скорее породит новые оптимизационные схемы, чем реально поспособствует социальной справедливости, резюмировал Кирьянов.
В условиях, когда российская экономика еще пытается оправиться от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а доходы населения продолжают падать, любое повышение налоговой нагрузки на граждан неразумно, считает эксперт Экономической экспертной группы, руководитель направления «Фискальная политика» Александра Суслина. Повышение НДФЛ, даже на богатых, приведет к дестимулированию спроса и дополнительно замедлит рост экономики, пояснила она.
Развивать ли в ближайшее время прогрессивность НДФЛ – это вопрос целеполагания, считает руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян. Дискуссия возможна, если рассматривать это как инструмент удовлетворения социального запроса на справедливость, не согласился он. Проблема в том, что резкое повышение ставки на сверхбогатых может спровоцировать волну оттока налоговых резидентов из России, добавил он. Впрочем, после серьезных налоговых нововведений 2020–2021 гг. инвестиционному климату России пойдет на пользу разумная стабильность на несколько лет, уверен Айрапетян.