Минфин предложил кардинально изменить порядок уплаты НДС за услуги

В ЕС также местом реализации услуг для целей НДС признается государство покупателя, но для некоторых услуг все же предусмотрены исключения. Частично дифференцированный подход целесообразно сохранить и в России, полагает Цыганкова. Кардинальная унификация правил без учета специфики отдельных отраслей может спровоцировать рост налоговой нагрузки, отмечают опрошенные «Ведомостями» налоговые консультанты. Наиболее болезненными изменения могут стать для финансового сектора – банков, брокеров, дилеров, страховых компаний, предупредила Цыганкова. Источник «Ведомостей» в одном из банков в списке системно значимых согласен с тем, что изменения приведут к повышению затрат для финансового сектора.