Минфин предложил кардинально изменить порядок уплаты НДС за услуги

Минфин предложил кардинально изменить порядок уплаты НДС за услугиНовые правила могут спровоцировать рост нагрузки на банки
Минфин предложил упростить уплату налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте и импорте услуг. Инициатива вошла в проект Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2022–2024 гг.
Когда российская компания покупает услуги у зарубежной или, наоборот, выполняет работы по заказу иностранцев, возникает вопрос, в какой стране должен быть уплачен НДС. Сейчас Налоговый кодекс (ст. 148) предусматривает разные критерии определения места реализации для отдельных услуг. Например, услуги строительства и ремонта облагаются НДС в стране, где расположена недвижимость, а услуги в области туризма, культуры и спорта – в стране, где фактически оказана услуга. Виды услуг, которые не упомянуты в НК, облагаются НДС в стране поставщика.
Минфин предлагает установить единое правило – любые услуги по умолчанию должны облагаться НДС в стране покупателя. «Такое изменение упростит действующий порядок определения места реализации работ (услуг)», – отмечается в программном документе Минфина. Одновременно предложено установить аналогичное общее правило для всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Импорт в помощь
Россия закупает больше услуг, чем поставляет за рубеж, – импорт превышает экспорт на $6,7 млрд, по последним данным ЦБ за январь – июнь 2021 г.
В первом полугодии Россия экспортировала услуги на $23,829 млрд, а импортировала – на $30,610 млрд. Наибольший объем во внешней торговле услугами составляют транспортные услуги, и в частности грузоперевозки, следом по объему идут деловые услуги, телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги и далее – строительство.
В первом полугодии объем экспорта финансовых услуг из России составил $62,9 млрд, импорт – $1,1 млрд.
«С точки зрения учета и администрирования единый подход существенно упростит принятие решений касательно налогообложения услуг», – прокомментировала «Ведомостям» директор отдела косвенного налогообложения PwC в России Ирина Цыганкова. Зависимость правил от вида услуг неизбежно приводит к неоднозначным интерпретациям на практике, отмечает эксперт. В отдельных случаях встречаются ситуации двойного налогообложения – когда одна и та же услуга облагается НДС и в России, и за рубежом.
Схожее общее правило («по покупателю») уже действует в Евросоюзе. «Из-за разницы в подходах компании сталкиваются с дополнительным бременем, когда НДС возникает и в собственной стране, и в стране покупателя», – пояснил директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Илья Самуйлов.
Дополнительно Минфин предлагает обязать российские компании платить НДС за иностранных поставщиков услуг в качестве налогового агента. При этом Минфин намерен разрешить иностранным компаниям самим платить НДС, если они добровольно встанут на налоговый учет в России.
Такая возможность в целом будет положительно воспринята бизнес-сообществом, считает Цыганкова. Но таким компаниям нужно разрешить принимать входной НДС к вычету, подчеркивает эксперт. Сейчас у зарубежных компаний без филиалов и представительств в России нет такого права. Принимать НДС к вычету будет выгодно зарубежным компаниям, которые привлекают местных субподрядчиков при оказании услуг в России, пояснила эксперт.
Нужно также облегчить иностранному бизнесу постановку на добровольный налоговый учет, считает Цыганкова. Упрощенная регистрация уже предусмотрена для иностранных поставщиков электронных услуг в Россию – с 2019 г. зарубежные компании, предоставляющие электронные услуги в России, обязаны платить НДС напрямую, а не через налоговых агентов в России.
Риски для банков
В ЕС также местом реализации услуг для целей НДС признается государство покупателя, но для некоторых услуг все же предусмотрены исключения. Частично дифференцированный подход целесообразно сохранить и в России, полагает Цыганкова. Кардинальная унификация правил без учета специфики отдельных отраслей может спровоцировать рост налоговой нагрузки, отмечают опрошенные «Ведомостями» налоговые консультанты. Наиболее болезненными изменения могут стать для финансового сектора – банков, брокеров, дилеров, страховых компаний, предупредила Цыганкова. Источник «Ведомостей» в одном из банков в списке системно значимых согласен с тем, что изменения приведут к повышению затрат для финансового сектора.
Во-первых, сейчас банки в большинстве случаев не платят НДС при покупке финансовых услуг из-за рубежа, так как такие услуги считаются оказанными в стране поставщика. Во-вторых, большинство банков и страховых организаций не принимают НДС к вычету, потому что используют специальную процедуру налогового учета, которая позволяет не распределять НДС по сложным алгоритмам, а учитывать при расчете налога на прибыль.
В случае общего порядка уплаты НДС для всех, банкам придется платить налог без возможности получить вычеты, отмечает партнер Deloitte в СНГ Юлия Орлова.
«Если изменения утвердят, российские банки будут вынуждены платить НДС за финансовые услуги из-за рубежа. При этом большинство банков не смогут принять налог к вычету, так как применяют особый порядок учета НДС», – констатировала Цыганкова. Для других отраслей изменения не должны быть столь болезненными, если компания имеет право принять НДС к вычету.
«Ведомости» направили запросы в Минфин и крупнейшие банки («Сбер», ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, ПСБ, «Открытие», Россельхозбанк, Райффайзенбанк, «Тинькофф банк»).