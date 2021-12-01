Почему международные институты ухудшают экономические прогнозы на следующий год

В этом году российские экономические показатели превысили пиковые значения, достигнутые до начала пандемии, отмечается в докладе ВБ. Прогноз на 2021 г. оставлен без изменений – ожидается рост на 4,3%. Во II квартале этого года потребление домохозяйств выросло более чем на 9% по сравнению с предыдущим кварталом, что является рекордом за последние 10 лет, указывают экономисты. При этом «к началу осени стало очевидным наступление новой разрушительной волны COVID-19, что в сочетании с низким уровнем вакцинации создает в России угрозу и для экономики, и для здоровья населения». В III квартале темпы роста экономики замедлились на фоне новых мер по борьбе с коронавирусом и затухания всплеска потребительской активности, говорится в докладе.