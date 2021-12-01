Почему международные институты ухудшают экономические прогнозы на следующий год

Почему международные институты ухудшают экономические прогнозы на следующий годГлавной причиной они называют ускорение пандемии, но не все эксперты видят в этом значительный риск для ВВП
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе по России снизил прогноз относительно российской экономики на 0,4 п. п. по сравнению с октябрьскими ожиданиями – до 2,4%. Изменение прогноза ВБ по России связано с более быстрыми темпами восстановления экономики в этом году, которые сокращают потенциал роста в следующем, пояснил журналистам главный экономист ВБ по России Дэвид Найт. По его словам, ожидания по следующему году ухудшились из-за новой волны COVID-19, низких темпов вакцинации в стране и возможных ограничений на передвижение (инициатива введения QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах). Кроме того, сдерживающее влияние на рост экономики России оказывает и ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) из-за ускорения инфляции.
В этом году российские экономические показатели превысили пиковые значения, достигнутые до начала пандемии, отмечается в докладе ВБ. Прогноз на 2021 г. оставлен без изменений – ожидается рост на 4,3%. Во II квартале этого года потребление домохозяйств выросло более чем на 9% по сравнению с предыдущим кварталом, что является рекордом за последние 10 лет, указывают экономисты. При этом «к началу осени стало очевидным наступление новой разрушительной волны COVID-19, что в сочетании с низким уровнем вакцинации создает в России угрозу и для экономики, и для здоровья населения». В III квартале темпы роста экономики замедлились на фоне новых мер по борьбе с коронавирусом и затухания всплеска потребительской активности, говорится в докладе.
Аналитики ВБ также видят риски для перспектив восстановления мировой экономики из-за новой волны COVID-19. По их оценкам, количество случаев заражения растет во всем мире, что может сказаться на уровне экономической активности в 2022 г. Кроме того, экономисты предупреждают, что уровень вакцинации населения от COVID-19 будет одним из основных факторов, определяющих прогноз для стран на предстоящий год.
В этот же день Организация экономического сотрудничества и развития ухудшила свой прогноз роста мирового ВВП в текущем году на 0,1 п. п. до 5,6%. В следующем году, по оценкам организации, глобальная экономика вырастет на 4,5%, что соответствует сентябрьскому прогнозу. При этом были пересмотрены в худшую сторону прогнозы по экономике в следующем году в еврозоне (на 0,3 п. п. до 4,3%), США (на 2 п. п. до 3,7%) и Китае (на 0,7 п. п. до 5,1%).
Представитель Минэкономразвития сообщил «Ведомостям», что министерство при необходимости обновит по графику макропрогноз в следующем году с учетом всех факторов, его уточнение «привязано» к бюджетному циклу. «Считаем, что 3% роста экономики ежегодно – амбициозная, но достижимая цель. В ее основе три условия. Во-первых, реализация всех существующих и недавно созданных механизмов наращивания инвестиций (средства ФНБ, «инфраструктурное меню», инфраструктурные бюджетные кредиты, программа 1704). Во-вторых, структурные изменения на рынке труда для повышения его гибкости и производительности. В-третьих, развитие экспорта с учетом реализации климатической повестки», – указывает собеседник в Минэкономразвития.
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30 ноября помощник президента России Максим Орешкин в ходе форума «Россия зовет!» высказал предположение, что есть три варианта развития мировой экономики на фоне появления нового штамма омикрон: негативный (высокая тяжесть заболевания и возможность нового штамма обходить вакцины), сценарий «ложная тревога» (штамм окажется не таким серьезным, как все думают) и позитивный (тяжесть заболевания будет невысокой и штамм омикрон вытеснит дельту). По его словам, для точного прогноза потребуется несколько недель исследований.
Опрошенные «Ведомостями» экономисты считают, что новую волну COVID-19 драматизировать не стоит – к ней мир готов гораздо лучше, чем к предыдущим.
«Есть вакцины, а также навык их модификации плюс два лекарства, одно из которых продемонстрировало весьма впечатляющие результаты испытаний. Поэтому влияние на экономику, скорее всего, будет меньше, чем у предыдущих вариантов», – отмечает директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. При этом, по его словам, данных по омикрону пока крайне мало, поэтому строить прогнозы сложно. «Осторожный оптимизм внушает то, что его выявили гораздо быстрее, чем дельту и бету», – подчеркивает Вайсберг. Опыт прошлых пандемий говорит, что последующие волны почти всегда проходят мягче ранних, согласен главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. По его словам, развал соглашений по нефти будет иметь куда больший негативный эффект, чем новая волна пандемии.
Ухудшение прогнозов международных организаций отражает скорее осознание того, что ограничительные меры будут с нами на ежедневной основе, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «Снижение прогнозов является следствием неприятного сюрприза, что пандемия не заканчивается, – все-таки была надежда, что мы перевернем эту страницу. Это транслируется в новые параметры деятельности бизнеса и рынка труда, и это становится не временным, а постоянным, встроенным ограничением, которое несет дополнительные издержки», – отмечает она.
Вакцины для экономики
Вакцинация в России демонстрирует медленную, но все же положительную динамику, подчеркивает Вайсберг. «Существенного негативного влияния на экономику я не ожидаю», – добавил аналитик. Кроме того, по его словам, разворачивающаяся кампания по обязательной вакцинации для отдельных групп граждан, скорее всего, будет набирать силу. Высокие темпы вакцинации в России могли бы улучшить прогноз и они, скорее всего, будут повышаться в результате ужесточения требований со стороны государства, считает Табах.
Орлова указывает, что вопрос вакцинации пока является дополнительным фактором стресса для российского рынка труда и именно от него будет зависеть ускорение этого процесса. «Если в Европе в ряде стран уже были приняты решения, что трудовая деятельность подразумевает вакцинацию, то у нас не было такой прямой связи. Не было такого, что люди, которые приняли решение не вакцинироваться, на длительном промежутке были ограничены в своих социальных возможностях», – отмечает она.
«Прогнозы в связи с новым штаммом и кодами я пока менять не планирую, мой текущий прогноз [по росту ВВП России в 2022 г.] совпадает с оценкой ВБ», – отмечает Вайсберг. Основным ограничением для российской экономики в следующем году, по его словам, является ужесточение ДКП, направленное на сдерживание потребительского спроса. Драйверами роста будут нефтегазовый сектор и восстанавливающаяся сфера услуг, оценивает аналитик.
Орлова отмечает, что пока нет поводов менять прогноз по росту экономики России в следующем году (от 1,5 до 2%). Ожидания ВБ, по ее оценке, являются достаточно оптимистичными.
Табах отмечает, что прогноз «Эксперт РА» тоже не изменился, он остался на уровне 2,8%, при этом фактор восстановительного роста, который сохранялся ранее, сейчас утратил значение. Главными рисками для роста экономики в новом году станут меры по борьбе с инфляцией и жесткая ДКП, считает экономист, а драйверами роста должны стать экспортные отрасли и госинвестиции.
«Мы ждем роста российской экономики на 2,5% в следующем году в условиях, когда циклические секторы будут скорее замедляться – это касается розничной торговли, финансового сектора и кредитования», – говорит главный экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков. По его словам, наибольшее ускорение придется на добычу нефти и ассоциированные секторы, такие как нефтехимия.