Инфляция в США достигла рекордов 40-летней давности

Основной вклад в ноябрьскую инфляцию внес рост потребительских цен на энергоносители (6,1%, рекорд с декабря 2008 г., здесь и далее – к ноябрю 2020 г.). Причем бензин за год подорожал на 58,1% (рекорд с апреля 1980 г., когда цены выросли из-за сбоев поставок нефти из Ирана). Цены на электроэнергию выросли на 33,3%. Подорожало также продовольствие (6,4% ноябрь к ноябрю за счет мяса, овощей и хлебобулочных изделий, в ресторанах за тот же период цены повысились на 5,8% – рекорд с января 1982 г.). Цены на подержанные автомобили и грузовики выросли на 31% в ноябре и растут два месяца подряд. Стоимость авиабилетов в США увеличилась на 4,7%. Средний недельный заработок в США в ноябре сократился на 1,9% год к году. Согласно данным минтруда США, повышение цен на продукты питания и энергоносители было самым быстрым 12-месячным приростом по крайней мере за 13 лет.