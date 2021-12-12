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Инфляция в США достигла рекордов 40-летней давности

Но бороться с ней методами тех лет политически очень трудно
Илья Лакстыгал
Администрация Байдена находится в эпицентре кризиса / Frederic J. BROWN / AFP

Месячная инфляция в США достигла в ноябре рекорда за 39 лет, с июня 1982 г., – индекс потребительских цен (CPI) вырос на 6,8% год к году и на 0,8% к предыдущему октябрю (тогда он вырос на 6,2% и стал рекордным за 30 лет). Это следует из опубликованных 10 ноября данных американского министерства труда.

Основной вклад в ноябрьскую инфляцию внес рост потребительских цен на энергоносители (6,1%, рекорд с декабря 2008 г., здесь и далее – к ноябрю 2020 г.). Причем бензин за год подорожал на 58,1% (рекорд с апреля 1980 г., когда цены выросли из-за сбоев поставок нефти из Ирана). Цены на электроэнергию выросли на 33,3%. Подорожало также продовольствие (6,4% ноябрь к ноябрю за счет мяса, овощей и хлебобулочных изделий, в ресторанах за тот же период цены повысились на 5,8% – рекорд с января 1982 г.). Цены на подержанные автомобили и грузовики выросли на 31% в ноябре и растут два месяца подряд. Стоимость авиабилетов в США увеличилась на 4,7%. Средний недельный заработок в США в ноябре сократился на 1,9% год к году. Согласно данным минтруда США, повышение цен на продукты питания и энергоносители было самым быстрым 12-месячным приростом по крайней мере за 13 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных